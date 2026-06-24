戲說從頭／老屋挖出6000萬 郭京飛、任素汐因「迷牆」人生失控

郭京飛、任素汐在「迷牆」中飾演一對夫妻。(取材自微博)

由演員郭京飛、任素汐領銜主演的都市懸疑現實題材劇「迷牆」，近日在央視八套首播後迅速掀起話題，不僅拿下同檔期收視冠軍，更憑藉「砸牆砸出6000萬元」的荒誕設定成功吸引觀眾目光。該劇由「獵罪圖鑑」導演邢鍵鈞與「三大隊」導演路雲飛聯手執導，「我是余歡水」原著作者余耕擔任編劇，以黑色幽默筆觸描繪金錢、人性與婚姻之間的複雜關係。

故事圍繞中年夫妻余鳴與文一彤展開。余鳴（郭京飛飾）事業不順、屢屢闖禍，被家人視為「一事無成」；妻子文一彤（任素汐飾）則長年承受生活重擔，對婚姻逐漸失去信心，甚至萌生離婚念頭。就在兩人咬牙買下一棟老舊別墅準備裝修時，竟意外從牆壁中砸出3000萬元現金，而地下室還藏有另一筆3000萬元鉅款，讓夫妻倆一夕之間成為千萬富翁。

然而，這筆突如其來的巨款並非天降橫財，而是一起塵封12年的工程貪腐案贓款。隨著巨款重見天日，昔日涉案人士陸續現身，一場圍繞金錢、利益與人性的角力也隨之展開。劇情在懸疑追查與現實生活之間不斷切換，不僅揭開一宗陳年命案，也讓每個角色內心深處的欲望與執念逐漸浮現。

劇中最大亮點之一，莫過於郭京飛與任素汐首度搭檔飾演夫妻。郭京飛塑造的余鳴帶著幾分倒楣與喜感，直播賣貨翻車、借高利貸買房、工作生活處處碰壁，將小人物的辛酸與無奈詮釋得十分到位。任素汐則飾演理性堅韌的文一彤，既要扛起家庭責任，又得面對婚姻危機，細膩演技獲得不少觀眾肯定。

除了兩位主演外，實力派女星溫崢嶸飾演的反派李槿也成為全劇焦點。她將角色隱忍、冷酷又充滿算計的一面展現得淋漓盡致，被不少觀眾評為全劇最具壓迫感的人物。漆昱辰、谷嘉誠、劉天佐等演員也在劇中有亮眼表現。

「迷牆」表面上是一個「一夜暴富」的故事，實際上卻透過金錢這面照妖鏡，映照出婚姻信任、中年焦慮與人性抉擇等現實議題。劇中那道藏著巨款的牆，不僅封存了犯罪真相，也象徵著每個人心中的慾望與執念。當牆被打破後，暴露的不只是金錢，更是人性的考驗。

郭京飛、任素汐在「迷牆」中飾演一對夫妻。(取材自微博)