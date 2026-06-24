胡歌、雷佳音也救不了？ 馮小剛「抓特務」4天票房僅6千多萬

「抓特務」匯集胡歌(左)和雷佳音兩大咖主演。(取材自微博)

由大陸名導馮小剛執導，雷佳音、胡歌 主演的年代諜戰電影「抓特務」，原被視為今年端午檔最受矚目的大片之一。沒想到上映後票房表現遠不如預期，4天票房僅約6680萬元（人民幣，下同），貓眼專業版更將最終票房預測下調至約1.3億元。若以外傳約2億元製作成本計算，可說回本無望。

「抓特務」改編自經典作品「無悔追蹤」，講述一段橫跨近40年的追查故事。劇情從1949年新中國成立初期展開，退伍軍人肖大力（雷佳音飾）轉任派出所所長後，懷疑鄰居、小學教師馮靜波（胡歌飾）是潛伏下來的特務。出於執念與職責，他甚至搬到對方家附近長期監視，兩人從青年一路糾纏到改革開放時期，形成一段特殊而複雜的對立關係。

與一般諜戰片不同，「抓特務」沒有大量槍戰、爆破和諜報行動，而是透過北京胡同生活、家庭變遷與時代更迭，描繪兩個男人在歷史洪流中的命運交織。馮小剛曾形容，這是一個「潛伏40年的特務，最後發現組織早已忘記他；而唯一記得他的人，卻是從第一眼就懷疑他的警察」的故事。

事實上，該片早在30多年前便已買下改編權，兩年前正式開拍，歷經一年多後製與審查，直到上映前一周才突然宣布定檔，被業界形容為「空降上映」。宣傳期過短，也導致預售票房僅約百萬元，在端午檔近20部新片中排名後段。

上映後，「抓特務」首日票房約2400萬元，三天假期累積約6000萬元，但走勢迅速下滑。第4天單日票房已跌至500多萬元，連上映超過50天的「給阿嬤的情書」也一度超越「抓特務」。

業內分析認為，片名「抓特務」容易讓觀眾誤以為是節奏緊張、充滿反轉的諜戰大片，但實際內容更偏向年代生活劇與人物群像，造成不少觀眾期待落差。此外，影片聚焦1940至1980年代的時代記憶，對年輕觀眾吸引力相對有限。

據悉，馮小剛近年執導的作品票房持續低迷。2023年的「非誠勿擾3」票房僅約1億元，未能重現昔日「集結號」、「唐山大地震」及「芳華」的市場號召力。雖然胡歌在電視劇領域擁有超高人氣，雷佳音也是近年影視圈實力派代表，但兩人在電影市場的帶動力仍受到考驗。

馮小剛近年執導的作品票房持續低迷。(取材自微博)