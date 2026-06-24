喊話北京人「走個面兒」 韓紅宣傳「抓特務」挨轟情感綁架

韓紅向北京觀眾喊話「走個面兒」衝票房的發言，引起議論。(取材自微博)

知名歌手韓紅近日因替導演馮小剛新片「抓特務」站台宣傳，引發爭議。在北京首映禮上，她一段向北京觀眾喊話「走個面兒」衝票房的發言，不但未能替電影帶來預期助力，反而在網路上掀起「道德綁架」質疑，相關話題登上熱搜。

「抓特務」由馮小剛執導，胡歌 與雷佳音主演，身兼電影配樂製作人的韓紅，在首映活動上情緒高昂地向觀眾喊話，「北京2000多萬人口，大家受累走個面兒，把第一波票房先帶起來」。原本希望號召鄉親支持電影，未料卻引發反效果。

不少網友認為，看電影本質上屬於個人消費選擇，不應被包裝成「講義氣」或「賣面子」行為，批評韓紅以「北京人自己人」的語氣號召觀影，帶有情感綁架意味。也有人指出，電影票房最終屬於投資方與片方收益，卻要求觀眾基於人情關係買票支持，容易引發反感。

此外，韓紅多年來累積的公益形象也意外被捲入討論。有部分網友認為，她長期透過公益行動建立的社會信任，不應被用來為商業電影背書；但也有支持者認為，韓紅只是出於朋友情誼替作品宣傳，外界不應因此全盤否定她多年來投入公益的努力。

事件發酵後，馮小剛過去曾說過的「垃圾電影多是因為垃圾觀眾多」等爭議言論也再度被翻出，引發新一輪討論。部分網友認為，觀眾如今越來越重視自身消費選擇權，無論明星或導演，都難以再透過人情訴求左右市場。