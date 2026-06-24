喊話北京人「走個面兒」 韓紅宣傳「抓特務」挨轟情感綁架
知名歌手韓紅近日因替導演馮小剛新片「抓特務」站台宣傳，引發爭議。在北京首映禮上，她一段向北京觀眾喊話「走個面兒」衝票房的發言，不但未能替電影帶來預期助力，反而在網路上掀起「道德綁架」質疑，相關話題登上熱搜。
「抓特務」由馮小剛執導，胡歌與雷佳音主演，身兼電影配樂製作人的韓紅，在首映活動上情緒高昂地向觀眾喊話，「北京2000多萬人口，大家受累走個面兒，把第一波票房先帶起來」。原本希望號召鄉親支持電影，未料卻引發反效果。
不少網友認為，看電影本質上屬於個人消費選擇，不應被包裝成「講義氣」或「賣面子」行為，批評韓紅以「北京人自己人」的語氣號召觀影，帶有情感綁架意味。也有人指出，電影票房最終屬於投資方與片方收益，卻要求觀眾基於人情關係買票支持，容易引發反感。
此外，韓紅多年來累積的公益形象也意外被捲入討論。有部分網友認為，她長期透過公益行動建立的社會信任，不應被用來為商業電影背書；但也有支持者認為，韓紅只是出於朋友情誼替作品宣傳，外界不應因此全盤否定她多年來投入公益的努力。
事件發酵後，馮小剛過去曾說過的「垃圾電影多是因為垃圾觀眾多」等爭議言論也再度被翻出，引發新一輪討論。部分網友認為，觀眾如今越來越重視自身消費選擇權，無論明星或導演，都難以再透過人情訴求左右市場。
她為馮小剛執導、胡歌與雷佳音主演的新片《抓特務》站台，在首映禮上喊北京觀眾「受累走個面兒」，希望先把第一波票房帶起來。 因為觀眾買票屬於個人消費選擇，卻被包裝成講義氣、賣面子的行為，還以北京人自己人的語氣號召支持，因此被認為帶有道德壓力。 事件發酵後，馮小剛過去批評觀眾的爭議言論再被翻出，讓外界再次討論明星和導演是否仍能靠人情訴求影響市場與觀眾選擇。
精華 FAQ
她為馮小剛執導、胡歌與雷佳音主演的新片《抓特務》站台，在首映禮上喊北京觀眾「受累走個面兒」，希望先把第一波票房帶起來。
因為觀眾買票屬於個人消費選擇，卻被包裝成講義氣、賣面子的行為，還以北京人自己人的語氣號召支持，因此被認為帶有道德壓力。
事件發酵後，馮小剛過去批評觀眾的爭議言論再被翻出，讓外界再次討論明星和導演是否仍能靠人情訴求影響市場與觀眾選擇。
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