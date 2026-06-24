我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

喊話北京人「走個面兒」 韓紅宣傳「抓特務」挨轟情感綁架

娛樂新聞組 /綜合報導
韓紅向北京觀眾喊話「走個面兒」衝票房的發言，引起議論。(取材自微博)
韓紅向北京觀眾喊話「走個面兒」衝票房的發言，引起議論。(取材自微博)

知名歌手韓紅近日因替導演馮小剛新片「抓特務」站台宣傳，引發爭議。在北京首映禮上，她一段向北京觀眾喊話「走個面兒」衝票房的發言，不但未能替電影帶來預期助力，反而在網路上掀起「道德綁架」質疑，相關話題登上熱搜。

「抓特務」由馮小剛執導，胡歌與雷佳音主演，身兼電影配樂製作人的韓紅，在首映活動上情緒高昂地向觀眾喊話，「北京2000多萬人口，大家受累走個面兒，把第一波票房先帶起來」。原本希望號召鄉親支持電影，未料卻引發反效果。

不少網友認為，看電影本質上屬於個人消費選擇，不應被包裝成「講義氣」或「賣面子」行為，批評韓紅以「北京人自己人」的語氣號召觀影，帶有情感綁架意味。也有人指出，電影票房最終屬於投資方與片方收益，卻要求觀眾基於人情關係買票支持，容易引發反感。

此外，韓紅多年來累積的公益形象也意外被捲入討論。有部分網友認為，她長期透過公益行動建立的社會信任，不應被用來為商業電影背書；但也有支持者認為，韓紅只是出於朋友情誼替作品宣傳，外界不應因此全盤否定她多年來投入公益的努力。

事件發酵後，馮小剛過去曾說過的「垃圾電影多是因為垃圾觀眾多」等爭議言論也再度被翻出，引發新一輪討論。部分網友認為，觀眾如今越來越重視自身消費選擇權，無論明星或導演，都難以再透過人情訴求左右市場。

精華 FAQ

  • 她為馮小剛執導、胡歌與雷佳音主演的新片《抓特務》站台，在首映禮上喊北京觀眾「受累走個面兒」，希望先把第一波票房帶起來。

  • 因為觀眾買票屬於個人消費選擇，卻被包裝成講義氣、賣面子的行為，還以北京人自己人的語氣號召支持，因此被認為帶有道德壓力。

  • 事件發酵後，馮小剛過去批評觀眾的爭議言論再被翻出，讓外界再次討論明星和導演是否仍能靠人情訴求影響市場與觀眾選擇。

胡歌

上一則

昔96套房產查封… 56歲張庭談人生低潮 曝曾身心受創

下一則

看稿演話劇挨轟 周冬雨分享「文城」角色感受

延伸閱讀

胡歌、雷佳音也難救？ 馮小剛「抓特務」上映4天 票房才6680萬元

胡歌、雷佳音也難救？ 馮小剛「抓特務」上映4天 票房才6680萬元
觀影說劇／雷佳音「抓特務」 男神胡歌被盯緊緊

觀影說劇／雷佳音「抓特務」 男神胡歌被盯緊緊
票房冷口碑爆棚 「10間敢死隊」讓全場大笑後集體淚目

票房冷口碑爆棚 「10間敢死隊」讓全場大笑後集體淚目

認賣鴨腿 清北校園傳奇「鵝腿阿姨」翻車了

認賣鴨腿 清北校園傳奇「鵝腿阿姨」翻車了

熱門新聞

香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34
吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

2026-06-21 09:00

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了