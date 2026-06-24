曾被鄭裕玲當眾掌摑？ 劉嘉玲上節目說分明 認難忘「那次提醒」

鄭裕玲(右)邀請劉嘉玲上個人節目「The Do Show」擔任嘉賓。(取材自微博)

香港 資深主持人暨演員鄭裕玲近日在個人節目「The Do Show」中邀請劉嘉玲 擔任嘉賓，兩人不僅暢談多年交情，也首度正面回應早年拍攝電視劇「流氓大亨」期間流傳多年的不和傳聞，甚至澄清外界曾盛傳的「掌摑事件」。

香港01報導，鄭裕玲提到，外界多年來一直流傳她因不滿劉嘉玲拍戲遲到而發生衝突，甚至有傳聞稱她曾當眾掌摑對方。對此，劉嘉玲立即澄清，「她從來沒有罵過我」。鄭裕玲則笑說，自己看過一些報導後也十分驚訝，「後來竟然變成我打了她一巴掌」。她強調，這類事情根本沒有發生過。

雖然否認衝突傳聞，但劉嘉玲坦言，鄭裕玲當年確實給過自己一次難忘的提醒。她回憶，當時初入行拍劇時態度較鬆散，不僅台詞記不熟，粵語能力也有待加強。有一次排戲時，她始終無法順利進入狀態，鄭裕玲便直接問她，「你到底知不知道這場戲在講什麼？」這句話讓她感到十分羞愧，也成為職業生涯中的重要轉捩點。

劉嘉玲表示，當時鄭裕玲已是當紅演員，卻始終保持高度專業和敬業精神，因此她一直將這段經歷銘記在心，甚至經常拿來勉勵後輩。

除了鄭裕玲之外，劉嘉玲也分享另一位讓她深受影響的前輩汪明荃。她透露，當年合作拍戲時，汪明荃總是提早抵達片場，提前準備服裝和造型，從不遲到。即使是商演活動，汪明荃也會準備多套服裝，甚至提前與合作藝人協調顏色搭配，避免撞衫。

鄭裕玲則補充，汪明荃不僅工作上守時，就連私下聚會也總是準時甚至提早到場。兩人一致認為，這些前輩展現出的專業態度，正是演藝圈最值得學習的典範。