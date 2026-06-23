戲說從頭／「問心2」迎新角色 歐陽妲名字惹議

張佳寧飾演的「歐陽妲」，是「問心2」新角色。(取材自微博)

曾以豆瓣8.5高分掀起追劇熱潮的醫療劇「問心」，三年後推出續作「問心2」，不僅原班核心角色回歸，更加入全新人物與醫療議題，意外的是，張佳寧飾的新角色「歐陽妲」，名字意外掀起熱議。

揚子晚報報導，劇組為求真實，深入多家醫院實地採訪，邀請超過200位醫療顧問參與，從病例設計、急救流程到演員專業動作指導皆力求還原。

演員陣容方面，第一季備受喜愛的「東立三人組」再度集結。趙又廷 飾演的周筱風完成援黔任務後返回東立醫院，並破格升任心內科最年輕執行主任；毛曉彤飾演的方筱然依舊溫暖堅定；金世佳飾演的林逸則延續毒舌又充滿理想。三人間的互動與默契，成為觀眾期待的看點之一。

除了原班人馬回歸，張佳寧飾演的新角色歐陽妲是一名醫療器械銷售經理，與醫院有密切業務往來，還是周筱風的初戀情人。隨著熱播，「歐陽妲」意外成為討論焦點。不少觀眾想到商朝昏君紂王的王后妲己，質疑為何替角色取這樣的名字？

有趣的是，張佳寧本人原名其實就叫「汪妲」，因此對角色名字格外有親切感。

對此，南京大學文學院教授陳立中解釋，「妲」字本身並無負面意涵，字形中的「旦」象徵初升太陽，原意有陽光明媚、美好祝福之意。文史學者侯印國則指出，歷史上的妲己原本並非小說中的「紅顏禍水」，相關負面形象是在後世戲曲、小說演繹下逐漸形成。