我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

戲說從頭／「問心2」迎新角色 歐陽妲名字惹議

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張佳寧飾演的「歐陽妲」，是「問心2」新角色。(取材自微博)
張佳寧飾演的「歐陽妲」，是「問心2」新角色。(取材自微博)

曾以豆瓣8.5高分掀起追劇熱潮的醫療劇「問心」，三年後推出續作「問心2」，不僅原班核心角色回歸，更加入全新人物與醫療議題，意外的是，張佳寧飾的新角色「歐陽妲」，名字意外掀起熱議。

揚子晚報報導，劇組為求真實，深入多家醫院實地採訪，邀請超過200位醫療顧問參與，從病例設計、急救流程到演員專業動作指導皆力求還原。

演員陣容方面，第一季備受喜愛的「東立三人組」再度集結。趙又廷飾演的周筱風完成援黔任務後返回東立醫院，並破格升任心內科最年輕執行主任；毛曉彤飾演的方筱然依舊溫暖堅定；金世佳飾演的林逸則延續毒舌又充滿理想。三人間的互動與默契，成為觀眾期待的看點之一。

除了原班人馬回歸，張佳寧飾演的新角色歐陽妲是一名醫療器械銷售經理，與醫院有密切業務往來，還是周筱風的初戀情人。隨著熱播，「歐陽妲」意外成為討論焦點。不少觀眾想到商朝昏君紂王的王后妲己，質疑為何替角色取這樣的名字？

有趣的是，張佳寧本人原名其實就叫「汪妲」，因此對角色名字格外有親切感。

對此，南京大學文學院教授陳立中解釋，「妲」字本身並無負面意涵，字形中的「旦」象徵初升太陽，原意有陽光明媚、美好祝福之意。文史學者侯印國則指出，歷史上的妲己原本並非小說中的「紅顏禍水」，相關負面形象是在後世戲曲、小說演繹下逐漸形成。

精華 FAQ

  • 本季除了延續第一季的高口碑，最受期待的是「東立三人組」再度合體，周筱風、方筱然與林逸的互動，以及新醫療議題與角色帶來的故事張力。

  • 劇組深入多家醫院採訪，並邀請超過200位醫療顧問參與，從病例設計、急救流程到演員動作指導都盡量還原，提升專業度與真實感。

  • 因為「歐陽妲」容易讓人聯想到商朝妲己，部分觀眾質疑命名意義。不過學者指出「妲」字本身並無負面含意，反而有陽光、美好祝福的原意。

趙又廷

上一則

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

下一則

金曲獎歌手聲量 5度叩關歌后寶座的蔡依林遙遙領先

延伸閱讀

戲說從頭／李澤鋒靠「主角」滑頭團長轉型 終於擺脫渣男專業戶

戲說從頭／李澤鋒靠「主角」滑頭團長轉型 終於擺脫渣男專業戶
戲說從頭／「星月征途」航向宇宙 屈楚蕭、蔣夢婕熱血逐夢

戲說從頭／「星月征途」航向宇宙 屈楚蕭、蔣夢婕熱血逐夢
觀影說劇／等了16年「史瑞克5」終於回歸 原班人馬獻聲

觀影說劇／等了16年「史瑞克5」終於回歸 原班人馬獻聲
「莫離」熱度狂飆卻評價兩極 白鹿被讚演技翻身、網仍嫌古偶套路再現

「莫離」熱度狂飆卻評價兩極 白鹿被讚演技翻身、網仍嫌古偶套路再現

熱門新聞

香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34
吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

2026-06-21 09:00
霍啟山(右圖)與娜然(左圖)傳已領證結婚。（取材自微博）

「奉子成婚」？霍啟山、娜然傳已領證 郭晶晶成妯娌

2026-06-18 02:28

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區