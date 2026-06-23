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許凱素顏遊故宮 網調侃：「延禧」傅恆回宮也得排隊

娛樂新聞組／綜合報導
許凱素顏遊故宮被認出。(取材自微博)
許凱素顏遊故宮被認出。(取材自微博)

「我在北京當遊客。」大陸男星許凱近日在社交平台曬出一組遊故宮照片，評論區瞬間被「傅恆少爺終於回宮了」刷屏。照片裡的許凱全素顏，就像普通遊客一樣混在人群裡排隊、張望、拍照，有網友調侃「傅恆回宮也得排隊」；也有網友說，這大概是「延禧攻略」播出8年後，富察傅恆最接地氣的一次「回宮」。

當天，多名遊客在故宮偶遇了許凱，只見他一身棉麻質衣衫，連口罩都沒戴，沒有保鏢開道，沒有助理打傘，他就像一位普通遊客一樣，混在人群裡排隊。

最出圈的畫面是：許凱扒著故宮某處宮殿門縫，探頭探腦地往裡張望，模樣又認真又呆萌。網友笑得停不下來，紛紛調侃「傅恆回宮也得排隊買票」、「許凱到底扒了多少個門縫？能不能出個攻略」。還有網友感慨，這大概是「延禧攻略」播出8年後，富察傅恆最接地氣的一次「回宮」。

但他的「鬆弛」遠不止於此。隨後，有遊客拍到，許凱直接坐在故宮附近的路邊，手裡攥著幾串羊肉串，吃得旁若無人。沒有偶像包袱，沒有刻意躲避鏡頭，甚至在被路人認出時，他還笑著擺手說「不是」。而許凱在社交平台上一句「我在北京當遊客」，讓不少網友覺得，這哥是真的來當遊客，不是來擺拍的。

細心網友還發現，許凱手上戴了一串沉香手串，而他毫無修飾的路拍畫面，依然被讚「帥得不像一個圖層的人」。有現場偶遇者回憶，許凱全程態度溫和，沒有任何不耐煩，「真人比電視上還好看，而且特別好說話」。有網友建議許凱，下次「傅恆回宮」，記得告訴他：得先排隊。

許凱在「延禧攻略」裡飾演富察傅恆。(取材自微博)
許凱在「延禧攻略」裡飾演富察傅恆。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他以全素顏、棉麻衣著現身，沒有保鏢開道，也沒有刻意遮掩，還混在人群中排隊參觀，整體狀態非常放鬆，像一般旅客一樣。

  • 因為許凱曾在《延禧攻略》中飾演富察傅恆，如今他現身故宮遊玩，讓人產生角色與場景重疊的趣味感，因此網友拿「回宮」來調侃他。

  • 文章形容他態度溫和、沒有偶像包袱，連被認出時也笑著擺手回應，路拍畫面仍顯得帥氣，讓不少現場遊客覺得他真人親切又好說話。

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