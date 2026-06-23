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95後演員第1人 張凌赫膺白玉蘭青年大使

娛樂新聞組／綜合報導
張凌赫獲選為本屆「白玉蘭青年推廣大使」，是95後男演員第一人。(取材自微博)
張凌赫獲選為本屆「白玉蘭青年推廣大使」，是95後男演員第一人。(取材自微博)

第31屆上海電視節開幕，官方拋出驚喜震撼彈，官宣人氣男星張凌赫擔任本屆「白玉蘭青年推廣大使」。這不僅是官方對他近年演技與海內外影響力的實力認證，更讓張凌赫創紀錄成為95後男演員中首位，且唯一獲此官方頭銜的指標人物。

開幕式當天，張凌赫一改私下休閒風格，身穿中式禮服挺拔亮相。俐落的東方剪裁勾勒出他190公分身材，肩部特別點綴呼應「白玉蘭」主題的立體花飾，將「中式頂配貴公子」的矜貴氣質拉滿，一出場便謀殺現場無數鎂光燈。

從上海國際影視節中心主任陳果手中接過證書時，張凌赫感性表示：「拿到這份聘書時，能感受到比我想像中沉很多。」 他坦言這份重量一方面來自白玉蘭獎在心中的分量，另一方面則是市場與觀眾對青年演員的期許，並承諾未來會繼續踏實演戲，傳遞正能量。

有趣的是，官宣當天，「張凌赫上早班沒醒」 關鍵字衝上熱搜，顯示他的反差萌。

據悉，他前一天深夜剛從武漢飛抵上海錄製綜藝「始推理吧」，直到凌晨2點才下班；大清早又得頂著倦意趕往白玉蘭開幕式，被捕捉到睡眼惺忪、一臉迷糊的模樣。這種高強度連軸轉、靠冰美式續命的「真實打工人」狀態，與台上的華麗形象形成強烈反差，引來大批網友共情直呼「太可愛」、「大帥哥辛苦了」。

精華 FAQ

  • 他被官方宣布擔任本屆白玉蘭青年推廣大使，成為95後男演員中首位、也是唯一獲此頭銜的代表人物，象徵其演技與影響力獲得肯定。

  • 張凌赫身穿中式禮服登場，立體花飾呼應白玉蘭主題，190公分身形更顯挺拔，現場鎂光燈不斷，網友也稱讚他是中式頂配貴公子。

  • 因他前一晚深夜從武漢飛抵上海錄綜藝，凌晨才收工，隔天又趕赴開幕式，呈現睡眼惺忪的真實打工人狀態，反差萌引發大量共情與討論。

武漢 張凌赫

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