演而優則導？ 梁朝偉自認沒天分：演員才最適合

31--梁朝偉被問到是否考慮轉型導演，他毫不猶豫地否認。(取材自微博)

香港 影帝梁朝偉 近日以上海國際電影節金爵獎主競賽單元評委會主席身分，攜新作「寂靜的朋友」現身上海影城出席映後大師班活動。向來低調寡言的他難得暢談表演、生涯規畫與未來打算，更首度坦言自己至今仍沒有勇氣站上話劇舞台，也直言「沒有當導演的天分」。

活動現場聚集大批影迷，高喊梁朝偉英文名「Tony」，氣氛熱烈。當被問及是否有意挑戰話劇演出時，梁朝偉坦率表示，近一兩年確實曾接到相關邀約，但始終沒有答應。

他解釋，舞台劇和電影表演完全是兩回事，「在台上跟在攝影機前面不一樣，我現在對著很多人的時候還是會很緊張」。梁朝偉的回答讓不少影迷感到意外。畢竟他曾塑造「花樣年華」、「無間道」、「色，戒」等眾多經典角色，在大銀幕上展現爐火純青的演技。

除了話劇話題外，現場也有影迷關心他未來是否考慮轉型執導電影。對此，梁朝偉毫不猶豫地搖頭否認。

「我沒有那個天分」，他直言，自己多年來合作過太多優秀導演，包括王家衛、侯孝賢 等電影大師，愈是接觸頂尖創作者，愈讓他覺得導演工作並非自己能夠勝任。

梁朝偉表示，導演需要具備整體統籌能力，不僅要掌控故事、攝影、表演與節奏，更要帶領整個劇組前進，而這並非自己的專長。他認為自己最適合的身分仍然是演員。

談及從影超過40年的表演生涯，梁朝偉也分享自己的表演理念。他認為自己並非擅長大開大闔情緒表達的演員，而是習慣透過細微肢體動作與眼神傳遞角色內心，「我的很多表演細節可能藏在手指裡面的一點點動作。」

他更笑稱，如果未來能工作到90歲，那麼自己目前已經進入演藝生涯的最後階段。當台下觀眾高喊「拍到90歲」時，梁朝偉則笑著回應：「希望我還有這個能力。」