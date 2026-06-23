演而優則導？ 梁朝偉自認沒天分：演員才最適合
香港影帝梁朝偉近日以上海國際電影節金爵獎主競賽單元評委會主席身分，攜新作「寂靜的朋友」現身上海影城出席映後大師班活動。向來低調寡言的他難得暢談表演、生涯規畫與未來打算，更首度坦言自己至今仍沒有勇氣站上話劇舞台，也直言「沒有當導演的天分」。
活動現場聚集大批影迷，高喊梁朝偉英文名「Tony」，氣氛熱烈。當被問及是否有意挑戰話劇演出時，梁朝偉坦率表示，近一兩年確實曾接到相關邀約，但始終沒有答應。
他解釋，舞台劇和電影表演完全是兩回事，「在台上跟在攝影機前面不一樣，我現在對著很多人的時候還是會很緊張」。梁朝偉的回答讓不少影迷感到意外。畢竟他曾塑造「花樣年華」、「無間道」、「色，戒」等眾多經典角色，在大銀幕上展現爐火純青的演技。
除了話劇話題外，現場也有影迷關心他未來是否考慮轉型執導電影。對此，梁朝偉毫不猶豫地搖頭否認。
「我沒有那個天分」，他直言，自己多年來合作過太多優秀導演，包括王家衛、侯孝賢等電影大師，愈是接觸頂尖創作者，愈讓他覺得導演工作並非自己能夠勝任。
梁朝偉表示，導演需要具備整體統籌能力，不僅要掌控故事、攝影、表演與節奏，更要帶領整個劇組前進，而這並非自己的專長。他認為自己最適合的身分仍然是演員。
談及從影超過40年的表演生涯，梁朝偉也分享自己的表演理念。他認為自己並非擅長大開大闔情緒表達的演員，而是習慣透過細微肢體動作與眼神傳遞角色內心，「我的很多表演細節可能藏在手指裡面的一點點動作。」
他更笑稱，如果未來能工作到90歲，那麼自己目前已經進入演藝生涯的最後階段。當台下觀眾高喊「拍到90歲」時，梁朝偉則笑著回應：「希望我還有這個能力。」
他明確表示自己沒有當導演的天分，認為導演需要整體統籌能力，還要掌控故事、攝影、表演與節奏，帶領劇組前進，這並非他的專長。 梁朝偉坦言，舞台劇和電影表演完全不同，站在台上面對很多觀眾時會特別緊張。雖然近一兩年曾接到邀約，但他始終沒有答應。 他認為自己不是擅長大開大闔情緒表達的演員，而是靠細微肢體和眼神傳達角色內心。他也笑稱若能演到九十歲，將是莫大幸運。
精華 FAQ
他明確表示自己沒有當導演的天分，認為導演需要整體統籌能力，還要掌控故事、攝影、表演與節奏，帶領劇組前進，這並非他的專長。
梁朝偉坦言，舞台劇和電影表演完全不同，站在台上面對很多觀眾時會特別緊張。雖然近一兩年曾接到邀約，但他始終沒有答應。
他認為自己不是擅長大開大闔情緒表達的演員，而是靠細微肢體和眼神傳達角色內心。他也笑稱若能演到九十歲，將是莫大幸運。
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