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八爺吃醋了？ 妻陳凱琳和王濛組CP 鄭嘉穎被一句留言「破防」

娛樂新聞組／即時報導
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鄭嘉穎曾參加「披荊斬棘3」，卻在第一輪遭淘汰。(取材自微博)
鄭嘉穎曾參加「披荊斬棘3」，卻在第一輪遭淘汰。(取材自微博)

憑藉「步步驚心」中「八爺」一角暴紅的港星鄭嘉穎近日登上熱搜。由於妻子陳凱琳在綜藝「乘風2026」（簡稱「浪姐」）與冬奧冠軍王濛合作演出，引發大批網友「嗑CP」，甚至有人跑到鄭嘉穎社群留言開玩笑，結果遭到封鎖，讓「鄭嘉穎破防了」相關話題衝上熱搜。

「浪姐」日前播出第五次公演，陳凱琳與王濛攜手演唱「獨家記憶」。舞台上，王濛以黑色西裝亮相，陳凱琳則穿著白色紗裙，兩人深情對望、挽手互動，畫面充滿故事感，被不少觀眾形容宛如拍攝婚紗照，也讓這對跨界組合意外收穫超高人氣。

不過，隨著節目話題發酵，部分網友開始將玩笑開到陳凱琳的丈夫鄭嘉穎身上。有人翻出鄭嘉穎曾參加「披荊斬棘3」卻在第一輪遭淘汰的往事，對比陳凱琳一路挺進「浪姐」五公，調侃他成了「夫妻檔綜藝對照組」，甚至戲稱是「雙綜淘汰第一人」。

更有網友直接到鄭嘉穎社群留言區互動，其中一則留言建議他「把孩子送去北京跟王濛學滑冰」，疑似踩到他的底線。隨後該名網友發現自己遭到封鎖，並曬出截圖，引發大批網友圍觀，「鄭嘉穎破防了」也迅速成為熱門關鍵字。

事件曝光後，網路意見兩極。部分網友認為鄭嘉穎的反應相當真實，笑稱「真姐夫吃醋了」、「終於把本人逼出來了」；但也有不少人認為，網路玩梗應該適可而止，尤其不該把家人與孩子牽扯進去，「開玩笑也要有分寸，別人的家庭不是流量工具」。

面對丈夫意外成為熱搜焦點，陳凱琳也出面緩頰，表示丈夫一直全力支持自己追夢，希望外界將焦點放回節目與舞台本身，不必過度調侃家人。

陳凱琳(右)與王濛在「乘風2026」中組CP。(取材自微博)
陳凱琳(右)與王濛在「乘風2026」中組CP。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 兩人在《浪姐》公演中合唱《獨家記憶》，舞台造型一黑一白、深情對望又挽手互動，被觀眾形容很有故事感，甚至像在拍婚紗照，因此迅速引發熱烈討論。

  • 有網友跑到他的社群留言，建議他把孩子送去北京跟王濛學滑冰，之後該網友發現自己被封鎖並公開截圖，讓「鄭嘉穎破防了」成為熱門話題。

  • 部分網友覺得鄭嘉穎反應真實有趣，也有人認為玩梗應有分寸，不該牽扯家人；陳凱琳則表示丈夫一直支持她追夢，希望大家把焦點放回節目與舞台。

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