我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喪偶後不困在悲傷裡 加州70歲華婦背起行囊看世界

美國解禁伊朗石油「允許美元交易」 有2重大意義

預告 「功夫女足」7月彈性定檔 周星馳：總有一天趕得上

香港新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周星馳預告自編自導的「功夫女足」7月上映。(取材自Instagram)
周星馳預告自編自導的「功夫女足」7月上映。(取材自Instagram)

「星爺」周星馳6月22日迎來64歲生日，並選在這一天向影迷送上驚喜，宣布自編自導的新片「功夫女足」將於7月上映。雖然正式上映日期尚未敲定，但他以無厘頭幽默風格公開「彈性定檔」消息，一句「總有一天趕得上」瞬間引發網友熱議。

綜合港媒報導，周星馳昨日在社群平台上傳一段短片，只見他背對鏡頭埋首電影後期製作。當被問及「功夫女足」何時上映時，他先回答：「我在努力趕7月10日。」對方追問若來不及完成怎麼辦？他隨即笑說：「那就7月17日囉。」再被問到若仍無法如期上映時，周星馳則拋出經典式幽默回應：「總有一天趕得上。」短短幾句對話，充分展現其招牌喜劇風格，也讓不少粉絲直呼「熟悉的星爺回來了」。

除了影片外，周星馳也同步公開一張手繪風格的「功夫女足」概念海報，宣布電影官方微博啟用，象徵宣傳活動全面展開。

報導指出，「功夫女足」原名「少林女足」，被外界視為延續「少林足球」精神的新作。故事聚焦草根女子足球隊「峨眉隊」，由張小斐飾演的隊長「雙雙」率領隊員，將中國傳統功夫融入足球訓練，從一支不被看好的業餘球隊一路成長，挑戰女足亞冠盃冠軍。過程中不僅面對外界質疑，也經歷隊內矛盾、主力出走及傷病打擊，最終重新凝聚力量展開逆襲。

演員陣容方面，除了張小斐擔綱主演外，還集結迪麗熱巴、張藝興、蔡思貝，以及前中國女足國腳趙麗娜、李佳悅，南韓影帝宋康昊則客串裁判角色，星光熠熠。

值得注意的是，「功夫女足」若於7月上映，將面臨多部重量電影夾擊，包括迪士尼真人版「魔海奇緣」、「電影多啦A夢：新．大雄之海底鬼岩城」，以及名導基斯杜化路蘭執導的新作「奧德賽」。不過，憑藉周星馳睽違多年再度執導足球題材電影，加上「少林足球」累積的經典口碑，「功夫女足」仍被視為今年華語影壇最受矚目的作品之一。

周星馳預告自編自導的「功夫女足」7月上映，同步公開一張手繪風格的「功夫女足」概念...
周星馳預告自編自導的「功夫女足」7月上映，同步公開一張手繪風格的「功夫女足」概念海報。(取材自Instagram)

精華 FAQ

  • 他在64歲生日當天宣布，自編自導的新片《功夫女足》預計於7月上映，並同步釋出短片與概念海報，正式展開電影宣傳。

  • 面對上映時間追問，他先說努力趕7月10日，若來不及就改成7月17日，最後以「總有一天趕得上」幽默帶過，展現經典風格。

  • 電影講述峨眉隊把功夫融入足球訓練，挑戰女足亞冠盃冠軍，主演張小斐，並有迪麗熱巴、張藝興、蔡思貝等人及宋康昊客串。

微博 周星馳

上一則

眼鏡美男始祖露面…姜育恆嫩照曝光 掀情歌王子風潮

延伸閱讀

自爆與周星馳「很難再成朋友」 王晶仍讚：他是演技最好的演員

自爆與周星馳「很難再成朋友」 王晶仍讚：他是演技最好的演員
票房冷口碑爆棚 「10間敢死隊」讓全場大笑後集體淚目

票房冷口碑爆棚 「10間敢死隊」讓全場大笑後集體淚目

有望重返國際影壇？ 范冰冰「瘋癲老人日記」演這角色 引發熱議

有望重返國際影壇？ 范冰冰「瘋癲老人日記」演這角色 引發熱議
李連杰33年後重逢兒子 「新少林五祖」對比照曝光

李連杰33年後重逢兒子 「新少林五祖」對比照曝光

熱門新聞

香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34
吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

2026-06-21 09:00
霍啟山(右圖)與娜然(左圖)傳已領證結婚。（取材自微博）

「奉子成婚」？霍啟山、娜然傳已領證 郭晶晶成妯娌

2026-06-18 02:28

超人氣

更多 >
2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度