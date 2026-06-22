預告 「功夫女足」7月彈性定檔 周星馳：總有一天趕得上

周星馳預告自編自導的「功夫女足」7月上映。(取材自Instagram)

「星爺」周星馳 6月22日迎來64歲生日，並選在這一天向影迷送上驚喜，宣布自編自導的新片「功夫女足」將於7月上映。雖然正式上映日期尚未敲定，但他以無厘頭幽默風格公開「彈性定檔」消息，一句「總有一天趕得上」瞬間引發網友熱議。

綜合港媒報導，周星馳昨日在社群平台上傳一段短片，只見他背對鏡頭埋首電影後期製作。當被問及「功夫女足」何時上映時，他先回答：「我在努力趕7月10日。」對方追問若來不及完成怎麼辦？他隨即笑說：「那就7月17日囉。」再被問到若仍無法如期上映時，周星馳則拋出經典式幽默回應：「總有一天趕得上。」短短幾句對話，充分展現其招牌喜劇風格，也讓不少粉絲直呼「熟悉的星爺回來了」。

除了影片外，周星馳也同步公開一張手繪風格的「功夫女足」概念海報，宣布電影官方微博 啟用，象徵宣傳活動全面展開。

報導指出，「功夫女足」原名「少林女足」，被外界視為延續「少林足球」精神的新作。故事聚焦草根女子足球隊「峨眉隊」，由張小斐飾演的隊長「雙雙」率領隊員，將中國傳統功夫融入足球訓練，從一支不被看好的業餘球隊一路成長，挑戰女足亞冠盃冠軍。過程中不僅面對外界質疑，也經歷隊內矛盾、主力出走及傷病打擊，最終重新凝聚力量展開逆襲。

演員陣容方面，除了張小斐擔綱主演外，還集結迪麗熱巴、張藝興、蔡思貝，以及前中國女足國腳趙麗娜、李佳悅，南韓影帝宋康昊則客串裁判角色，星光熠熠。

值得注意的是，「功夫女足」若於7月上映，將面臨多部重量電影夾擊，包括迪士尼真人版「魔海奇緣」、「電影多啦A夢：新．大雄之海底鬼岩城」，以及名導基斯杜化路蘭執導的新作「奧德賽」。不過，憑藉周星馳睽違多年再度執導足球題材電影，加上「少林足球」累積的經典口碑，「功夫女足」仍被視為今年華語影壇最受矚目的作品之一。

周星馳預告自編自導的「功夫女足」7月上映，同步公開一張手繪風格的「功夫女足」概念海報。(取材自Instagram)