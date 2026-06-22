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口臭會傳染？男星控與女星拍吻戲後「嘴飄腐味」 網看完全文罵翻了

記者陳慧貞／即時報導
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陳賀霖發文自稱拍吻戲被傳染口臭挨轟。（取材自微博）
陳賀霖發文自稱拍吻戲被傳染口臭挨轟。（取材自微博）

中國男演員陳賀霖外型俊帥，拍過不少短劇，近日他在微博發文，宣稱自己因拍攝吻戲，「被女演員傳染得了口臭」，甚至形容口腔「連戴口罩都能聞到一股隱隱的腐味」，此番說法瞬間引發熱議，還因文末出現口腔清潔用品業配，立刻引來網友痛批與不滿。

陳賀霖發文自稱是18線小演員，當了5年特約演員，好不容易接到男二角色，結果因拍吻戲被女演員傳染而有口臭，「說出來我自己都覺得離譜，但確實是真的」，他強調，原本自己的嘴巴很乾淨，早上起床也沒什麼味道，但因和女演員連續拍了一周的親密戲後，「早上起床嘴裡開始發苦、發酸，戴口罩都能聞到一股隱隱的腐味」直到戲殺青，他都覺得嘴裡的味道愈來愈重。

陳賀霖表示，為了改善口腔狀況，他嘗試過多種消除口臭方法，但依然未見效，他還讓經紀人預約上海最好的口腔檢查，連殺青宴都沒參加，最後透過檢查，噴了兩罐口腔抑菌噴劑，症狀才完全消失，他還在文末附上產品購買連結，最後附上一句「別對明星有太大濾鏡，都是凡人，懂得都懂，哈哈」。

陳賀霖貼文一出，引發網友熱議，外界指出，醫學上普遍認為口臭不會透過接吻傳染，多半來自於自身口腔問題，加上有多名演員也有類似業配文，事件發生後，立刻引來網友強烈批評，砲轟他「利用話術製造聲量」，不僅製造健康焦慮，還使得曾與他合作過的女演員也遭質疑，令網友痛斥「沒皮沒臉沒下限」、「為了帶貨沒底線」。

陳賀霖自稱因拍吻戲「被女演員傳染了口臭」引發熱議。（取材自微博）
陳賀霖自稱因拍吻戲「被女演員傳染了口臭」引發熱議。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他表示自己拍攝與女演員的親密吻戲後，出現嘴巴發苦、發酸與隱約腐味，並稱這是被對方「傳染」的口臭，整篇貼文語氣相當誇張。

  • 因為外界普遍認為口臭多半來自個人口腔狀況，並不會透過接吻傳染；加上文末直接附上產品連結，讓不少人懷疑他是在借健康議題帶貨。

  • 網友不僅痛批他沒有底線，也擔心這種說法會讓合作過的女演員被誤會，進一步製造不必要的健康焦慮與名譽風險。

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