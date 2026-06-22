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抄襲？致敬? 單依純舞台設計被爆「全複製」安室奈美惠

娛樂新聞組／即時報導
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繼未獲授權演唱歌曲「李白」之後，單依純又被指舞台設計疑抄襲安室奈美惠MV。（取材...
繼未獲授權演唱歌曲「李白」之後，單依純又被指舞台設計疑抄襲安室奈美惠MV。（取材自微博）

大陸女歌手單依純近日在音樂節目「國樂無雙」裡演唱歌曲「好想談戀愛」，舞台設計被網民質疑與日本樂壇天后安室奈美惠的經典單曲「Mint」的MV畫面高度相似，相關話題登上熱搜。目前單依純方尚未對外說明，部分安室奈美惠粉絲已開始維權。有自稱單依純粉絲稱，這是「致敬」不是「抄襲」，且舞台設計是團隊負責，與單依純無關，隨即在網上引發「『李白』侵權事件後，單依純又打算甩鍋團隊？」的爭議。

單依純「好想談戀愛」舞台畫面。（取材自微博）
單依純「好想談戀愛」舞台畫面。（取材自微博）

安室奈美惠「Mint」MV畫面。（取材自微博）
安室奈美惠「Mint」MV畫面。（取材自微博）

據深圳新聞網報導，6月21日，單依純在「國樂無雙」節目中表演的「好想談戀愛」舞台舞美設計引發爭議。有網友指出，該舞台的燈光氛圍、布景造型、伴舞隊形及舞蹈演員姿勢等元素，與日本歌手安室奈美惠2016年單曲「Mint」的MV畫面高度相似。相關話題迅速登上微博熱搜。

爭議核心是舞台的視覺設計，網友通過對比圖指出，單依純「好想談戀愛」舞台幾乎全複製安室奈美惠「Mint」MV畫面的伴舞隊形、舞蹈演員姿勢、燈光氛圍及布景造型，兩者「幾乎一模一樣」。

安室奈美惠的「Mint」發行於2016年5月，是其第44張單曲，MV以冰冽、冷酷的色調為特點，並動用了大量舞者。

截至目前，單依純本人及工作室尚未就此事作出正式回應。浙江衛視「國樂無雙」節目組也未發布相關說明。

網友對此事的看法存在明顯分歧。部分認為構成抄襲，指出伴舞姿勢幾乎完全一致，安室奈美惠粉絲已開始維權。也有網友指出，單依純此前已多次陷入爭議，從「李白」侵權風波到新歌MV被指模仿王菲造型，除了「流年不利」，她和團隊究竟出了什問題再次引發關注。

也有網友持不同看法，認為「看著也不是特別的像」、「還是能夠一眼就能區分的」，且舞台設計應由節目組負責，與單依純本人無關。還有網友翻出節目信息顯示，該舞台的舞蹈總監為周星夙，認為責任應由節目製作團隊承擔。

但此說隨即又在網上引發「單依純又要甩鍋？」的爭議，因此前她說明未獲授權即演唱李榮浩的歌曲「李白」涉侵權風波，就稱版權審核事宜由主辦方負責，自己因過於信任合作方而未親自核查文件，承認存在監督疏忽，當時就被部分網友認為有推卸責任之嫌。單依純作為舞台核心表演者，應對內容版權有基礎把關意識並出面說明。

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於她於《國樂無雙》的舞台設計，被網友對比出與安室奈美惠《Mint》MV在燈光、布景、隊形與姿勢上高度相似。

  • 截至目前，單依純本人、工作室以及浙江衛視《國樂無雙》節目組都尚未發布正式說明，因此外界仍只能根據網友比對圖討論。

  • 因她先前曾在《李白》侵權風波中表示版權審核由主辦方負責，這次又有粉絲稱舞台屬團隊設計，讓部分網友質疑她再度推責。

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