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許凱在故宮當遊客 網友調侃：傅恆回宮也得排隊

娛樂新聞組／即時報導
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許凱全程素顏遊故宮。（取材自微博）
許凱全程素顏遊故宮。（取材自微博）

「我在北京當遊客。」6月20日，男星許凱在社交平台曬出一組故宮遊客照，評論區瞬間被「傅恆少爺終於回宮了」刷屏。照片裡的許凱，全素顏出街，就像普通遊客一樣，混在人群裡排隊、張望、拍照，有網友調侃：「傅恆回宮也得排隊」；也有網友說，這大概是「延禧攻略」播出8年後，富察傅恆最接地氣的一次「回宮」。

當天，多名遊客在故宮偶遇了許凱，大家不約而同想到的都是「傅恆回紫禁城了」，時隔多年，這個角色依然是很多人心裡過不去的白月光。而這位「頂流」的狀態也讓人意外。

許凱和其他遊客一樣在故宮外排隊、張望。（取材自微博）
許凱和其他遊客一樣在故宮外排隊、張望。（取材自微博）

遊客們分享照片裡的許凱，一身棉麻質地衣衫，手持摺扇，全素顏出街，連口罩都沒戴。沒有保鏢開道，沒有助理打傘，他就像一位普通遊客一樣，混在人群裡排隊。

最出圈的畫面是：許凱扒著故宮某處宮殿的門縫，探頭探腦地往裡張望，模樣又認真又呆萌。網友們看到這張圖，笑得停不下來，紛紛調侃：「傅恆回宮也得排隊買票」，「許凱到底扒了多少個門縫？能不能出個攻略？」。還有網友感慨，這大概是「延禧攻略」播出8年後，富察傅恆最接地氣的一次「回宮」。

許凱在「延禧攻略」裡飾演富察傅恆。（取材自微博）
許凱在「延禧攻略」裡飾演富察傅恆。（取材自微博）

但他的「鬆弛」遠不止於此。隨後，有遊客拍到，許凱直接坐在故宮附近的路邊，手裡攥著幾串羊肉串，吃得旁若無人。沒有偶像包袱，沒有刻意躲避鏡頭，甚至在被路人認出時，他還笑著擺手說「不是」。而許凱在社交平台上一句「我在北京當遊客」，讓不少網友覺得，這哥是真的來當遊客的，不是來擺拍的。

細心網友還發現，許凱手上戴了一串沉香手串，而他的全素顏，即便是毫無修飾的路拍畫面，依然被讚「帥得不像一個圖層的人」。有現場偶遇者回憶，許凱全程態度溫和，沒有任何不耐煩，「真人比電視上還好看，而且特別好說話」。有網友則建議許凱，下次「傅恆回宮」，記得告訴他：得先排隊。

精華 FAQ

  • 他被形容成像普通遊客一樣逛故宮，沒有保鏢開道，也沒刻意遮掩，素顏、排隊、張望都很自然，因此被讚非常接地氣。

  • 因為許凱曾在《延禧攻略》飾演富察傅恆，形象深入人心。這次他現身故宮，讓人立刻聯想到角色回到紫禁城，形成有趣反差。

  • 最吸睛的是他扒著宮殿門縫探頭張望，以及坐在路邊吃羊肉串。這些畫面讓人覺得他毫無偶像包袱，也更凸顯真實親民的一面。

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