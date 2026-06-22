我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

張凱麗新劇沒執行番位新規 星二代女兒受連累

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凱麗與女兒。 (取材自鳳凰網娛樂)
張凱麗與女兒。 (取材自鳳凰網娛樂)

為了遏止娛樂圈長期存在的「番位之爭」，中國廣電總局近期推出新規，要求影視作品演員署名以真實姓名筆畫排序，然而，曾參與相關提案的演員張凱麗卻「知法犯法」，新劇「黑境」的宣傳被網友批評沒有以身作則，挨轟「為老不尊」、「要永久抵制」。隨著輿論發酵，張凱麗的女兒張可盈以「星二代皇族」闖蕩演藝圈，是否享用特殊待遇也引發網友討論。

網易號「萌神木木」報導，張凱麗過去曾發文表明自己是新規的推動者，但在新劇「黑境」的文宣中，劇組給予張凱麗「特別主演」的頭銜，不僅未按姓氏筆畫排序，還單列一行予以突出，立刻被網友質疑未以身作則。

批評聲浪一起，「黑境」劇組隨即發布道歉聲明，表示對新規理解不到位，執行過程出現疏漏，已向受到影響的演員致歉，並承諾下架相關宣傳內容。不過，事件並未因劇組道歉而平息，張凱麗社群平台被罵到關評，轉發區都是罵聲，有的指責她「為老不尊」，有的說「番位就是商業價值和影響力的體現」，斥責她害人不淺，要永久抵制她。

隨著爭議持續發酵，張凱麗的女兒張可盈也被扒皮。有網友翻出張可盈演藝及求學經歷，指出她曾參與多檔熱門綜藝節目、入選星辰大海青年演員，甚至中央戲劇學院還沒畢業就考入北京人民藝術劇院。

報導指出，張可盈跟易烊千璽考編是同一年，但一個因為爭議太大選擇放棄，星二代則穩穩當當地入職。網友還發現張可盈參演「幸福到萬家」期間，加戲加到不輸趙麗穎，若照目前的署名新規，還會排在趙麗穎前面，簡直是天衣無縫的「偷番」。

精華 FAQ

  • 主要是她曾表態支持番位新規，卻在新劇《黑境》宣傳中被列為「特別主演」，未依姓氏筆畫排序，與她推動新規的立場形成明顯落差，因而引發輿論反彈。

  • 劇組隨後發布道歉聲明，承認對新規理解不足，執行過程出現疏漏，並向受影響演員致歉，同時承諾下架相關宣傳內容，但未能平息網友批評。

  • 因為網友翻出她的演藝與求學經歷，質疑她憑星二代身分獲得較多資源，甚至在《幸福到萬家》傳出加戲與番位受照顧的說法，進一步引發是否享有特殊待遇的討論。

上一則

不退出演藝圈了… 吳宗憲2場演唱會門票秒殺 喊「唱進大馬」

下一則

孫藝真甜蜜放閃 肌肉男玄彬現「身」粉絲跪求露臉照

延伸閱讀

周冬雨首演話劇翻車 看稿念詞挨轟不敬業 網吐槽：像看彩排

周冬雨首演話劇翻車 看稿念詞挨轟不敬業 網吐槽：像看彩排
踢掉編劇、學歷造假、番位不實？ 白鹿陷風波怒提告

踢掉編劇、學歷造假、番位不實？ 白鹿陷風波怒提告
星二代黃多多「憂鬱」上熱搜 網讚天生文藝片女主

星二代黃多多「憂鬱」上熱搜 網讚天生文藝片女主
認賣鴨腿 清北校園傳奇「鵝腿阿姨」翻車了

認賣鴨腿 清北校園傳奇「鵝腿阿姨」翻車了

熱門新聞

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34
黃大煒(右)跟Vicky於公於私都是靈魂伴侶。(本報系資料照)

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

2026-06-14 11:18
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
黃珊珊(左)跟黃大煒情如家人。圖／摘自臉書

黃大煒死得離奇？黃珊珊反擊黃姊「我才是委任律師」

2026-06-14 14:32
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡