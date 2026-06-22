同台頒獎…嘉玲調侃「我可以演你媽」 于適慌了

第28屆上海國際電影節頒獎典禮上，劉嘉玲與于適同台擔任頒獎嘉賓。（取材自微博）

第28屆上海國際電影節頒獎典禮上，劉嘉玲 與于適同台擔任頒獎嘉賓，兩人在開獎前的即興互動引發關注。劉嘉玲稱讚于適電影表現「非常出彩」，並特別提到他的身材，于適隨即補充「還有我的演技」，表示希望未來能與劉嘉玲合作。沒想到劉嘉玲笑問「拍什麼？演你媽媽嗎？」讓于適一度慌張，現場笑聲不斷。

綜合媒體報導，第28屆上海國際電影節頒獎典禮日前舉行，劉嘉玲與于適共同登台頒發獎項。兩人在等待揭曉結果前聊天，劉嘉玲先談到對于適的印象，表示「我看過你的電影，非常出彩，尤其是你的身材」。

話一出口，台下響起笑聲。于適似乎沒料到前輩會從這個角度稱讚，隨後補充說：「還有我的演技……希望有朝一日能跟嘉玲姐合作。」劉嘉玲接著回應：「拍什麼？演你媽媽嗎？」讓于適立即回應：「那不能，您這麼年輕。」

劉嘉玲笑著表示：「你回去問問你媽，我肯定比她大。」于適一時語塞，現場氣氛輕鬆。隨後劉嘉玲也補充說：「沒關係，演什麼都好，期待和你合作。」于適則回應：「我也希望，這正是電影的神奇之處。通過詮釋角色，總會碰撞出意想不到的化學反應。」

這一本正經的「補充說明」，被網友形容為「像課桌上突然被老師點名的乖學生」，也有人評價他「太誠實了」，證明還沒被名利場「醃製成滴水不漏的公關機器」。

據報導，這段互動成為頒獎典禮中的話題片段。劉嘉玲從稱讚于適作品表現開始，再以「演媽媽」的玩笑帶出年齡話題，最後回到合作期待；于適則在突如其來的調侃下，仍保持回應禮貌，並談到對電影角色合作的期待。

劉嘉玲在台上一句「演你媽媽嗎？」把于適問得措手不及。（取材自微博）