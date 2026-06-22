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朱亞文攜手江疏影 推「一帶一路」電影周

娛樂新聞組／綜合報導
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8部影片入圍「一帶一路」電影周最終榮譽評選。（大會供圖）
8部影片入圍「一帶一路」電影周最終榮譽評選。（大會供圖）

上海國際電影節「國際朋友圈」持續擴容，今年，上影節「一帶一路」電影節聯盟迎來新成員——約旦皇家電影委員會正式簽約加盟。今年「一帶一路」電影周共展映來自中國、智利巴西等26個國家的16部最新影片。

香港文匯報報導，經過專業篩選，共有8部影片進入最終榮譽評選，涵蓋成長故事、故土情懷、現實觀察等多元題材，其中，影片「艾瑞絲的憂夏」的主演瑪麗亞·佩特羅娃（Maria Petrova）獲頒「最受媒體關注電影人」榮譽，影片「母雞」獲評「最受媒體關注電影」。據介紹，「母雞」完全以真實動物拍攝，主角由八隻來自匈牙利的真實母雞扮演，全程未使用任何數字特效或AI技術，僅憑精湛的動物訓練和攝影師的低角度鏡頭完成。導演以擬人化視角構建出充滿黑色幽默的動物世界，將生存、抗爭與溫情巧妙融為一體，留下對當今世界的諸多隱喻及反諷。

朱亞文盼與海內外同行共拓創作邊界。（大會供圖）
朱亞文盼與海內外同行共拓創作邊界。（大會供圖）

朱亞文與江疏影此次擔任「一帶一路」電影周推廣大使。朱亞文表示，各國電影人的相聚正是「萬里同屏」的現實延伸，期待與海內外同行一起，拓寬光影創作的邊界。「大家帶著作品齊聚上海，這本身就是萬里同屏在現實生活中的一份延伸，我們以作品的方式打破疆域的界限，以文化交流尋找最大的共鳴，這就是萬里同屏的意義。」

作為上海本土演員，江疏影以東道主身分歡迎各國電影人來到上海，她表示「萬里同屏」的主題讓不同地域的情感因光影相通，願以光影為橋，講述更多溫暖動人的故事。她說：「（在這裡）大家有一個互相交流的機會，希望大家能夠在這次『一帶一路』電影周裏面能夠尋找到很多好的題材，把它拍出來，拍成一個好的故事給大家看。」

江疏影希望講述更多溫暖動人的故事。（大會供圖）
江疏影希望講述更多溫暖動人的故事。（大會供圖）

精華 FAQ

  • 今年電影節聯盟新增約旦皇家電影委員會加盟，電影周則展映來自中國、智利、巴西等26個國家的16部最新影片，顯示國際合作持續擴大。

  • 經專業篩選後，8部影片進入最終榮譽評選，其中《艾瑞絲的憂夏》主演瑪麗亞·佩特羅娃獲頒最受媒體關注電影人，《母雞》則獲評最受媒體關注電影。

  • 朱亞文認為各國電影人的相聚是萬里同屏的現實延伸，盼拓寬創作邊界；江疏影則以東道主身分歡迎各國來賓，期待透過交流發掘更多題材與動人故事。

一帶一路 巴西 智利

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