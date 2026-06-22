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辛芷蕾搶梁朝偉C位？ 媒體還原真相 1理由讚她格局大

娛樂新聞組／綜合報導
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視頻顯示，後到的梁朝偉所站C位擋住了後排的辛芷蕾，管虎示意她挪動位置。（取材自微...
視頻顯示，後到的梁朝偉所站C位擋住了後排的辛芷蕾，管虎示意她挪動位置。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：辛芷蕾被指搶梁朝偉C位，網傳片段後來被證實失真。
  • 重點二：完整影片顯示她先在非C位，後配合調整站位成合影效果。
  • 重點三：工作室稱遭惡意截幀拼接，已委託律師追究相關責任。

影后辛芷蕾日前在「上海國際電影節」評委大合照場合被質疑「搶了評審團主席梁朝偉C位」，事件發酵多日，辛芷蕾方不忍了，6月21日，工作室發聲明否認「搶C位」，稱網上流傳視頻遭惡意截幀、拼接曲解，已委託律師對詆毀與誹謗行為追究到底。而據媒體還原真相，辛芷蕾不僅沒搶C位，反而還主動給劉嘉玲讓出了C位，傳言整個翻車，辛芷蕾平反；而她在事發八天後才發聲明否認是為不影響流程而隱忍，更獲得不少網民盛讚。

事發在6月13日，第28屆上海國際電影節開幕紅毯合影環節，導演管虎因評委會主席梁朝偉站位遮擋後排，輕拍示意辛芷蕾側移調整，擔心辛芷蕾在合照時被擋住，但這一動作被截取片段曲解為「辛芷蕾搶C位」或「被挪C」，引發網民批評，而完整視頻流出後，輿論反轉，確認當時是常規站位調度，並無搶C位情形。

據媒體報導，辛芷蕾最初站在地面「SIFF」字母標記的「F」下方，並非C位。管虎輕拍辛芷蕾後，她向側邊移動，後續全體評委集體左移，讓梁朝偉站定「I」標記處，也就是官方C位，同為評委的辛芷蕾則站副C。

辛芷蕾。（取材自微博）
辛芷蕾。（取材自微博）

不過現場視頻被部分網民剪接後放上網，被解讀管虎當時示意辛芷蕾往旁邊移是因為她搶了C位，相關話題迅速登上熱搜，網友吵翻。直到完整視頻流出後，多數觀眾認為這是一次為合影效果所做的善意站位微調，並非排擠或搶位，有網民還找出了辛芷蕾主動讓出C位給後來趕來的劉嘉玲的視頻，證明辛芷蕾不僅沒搶C位，反而還讓出C位，爭議聲量才逐漸變小，但網上仍充斥批評辛芷蕾的留言。

6月21日，針對辛芷蕾與梁朝偉等合影時被指「搶C位」的傳言，辛芷蕾工作室發聲否認。聲明指出，部分網路用戶通過將第28屆上海國際電影節開幕式紅毯活動現場畫面惡意截幀、拼接曲解等方式，捏造了辛芷蕾「搶占C位」等不實言論，並藉此製造輿論爭議、煽動負面輿情。上述造謠內容不僅完全違背事實真相，而且已呈現出明顯的組織化、規模化特徵，已涉嫌嚴重侵犯辛芷蕾女士的合法權益。

事實上，13日發生的事件，辛芷蕾方在當天就已對網上的批評聲音完成擬具聲明及取證等流程，卻直到21日上影節全部結束才發出聲明，據了解這是辛芷蕾方為了不干擾電影節流程而隱忍了8天，讓不少網民稱讚她是真「大格局」。

據完整現場視頻，梁朝偉站的是C位，辛芷蕾站在後側。（取材自微博）
據完整現場視頻，梁朝偉站的是C位，辛芷蕾站在後側。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因現場片段被截取後，管虎輕拍她移位的動作被誤讀成搶位，部分網民據此指責她占了梁朝偉的C位，話題因此迅速發酵。

  • 媒體還原後指出，辛芷蕾起初站在SIFF字母標記的F下方，並非C位；後續是為合照效果做站位微調，梁朝偉才站到官方C位。

  • 工作室發聲明否認搶C位，指控網路上有惡意截幀、拼接與誹謗，並已委託律師追責；她延後八天才回應，也被不少網民稱讚有格局。

梁朝偉 劉嘉玲

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