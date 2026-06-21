父親向華強花5億人民幣捧不紅 向佐坦言：我就是阿斗

向佐接受訪談，全程坦誠、不裝體面。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 向佐在專訪中直面「阿斗」爭議，自嘲父親砸五億也扶不起，並坦承電影路屢遭挫敗，轉做直播與短劇後反而迎來新機會。

最近，香港 藝人向佐在大陸主持人易立競的深度訪談節目「言外之易」裡說了一句話，直接把自己送上了熱搜——「你花5個億（人民幣，約7300萬美元）都扶不起向佐，那我就是阿斗」。一向被網友吐槽「豪門廢太子」的向佐，這次在專訪裡犀利地直面「資源餵到吐都紅不了」的爭議，全程坦誠、不裝體面，真實到讓不少網友愣住，真實到讓人改觀。

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據網易報導，在訪談中，向佐一改以往迴避姿態，直接用外界最尖銳的嘲諷開場。當易立競問及「扶不起的阿斗」這個標籤時，他直言：「你花5個億都扶不起向佐，那我就是阿斗。」但他也承認其實很介意這句話，「哪個阿斗不介意？」

他回顧自己在傳統電影賽道上的掙扎，「電影我很刻意去證明，但是我證明不了」。父親向華強拍了200部電影，有100部成功；而自己用了20年學電影、閉關六年練功夫，卻始終沒能得到認可。那部號稱「全明星陣容」的「封神傳奇」失利後，巨額投入打了水漂，外界的嘲諷鋪天蓋地，但他沒有躲起來，被問到全網黑時，他說：「好過沒有聲音，我不怕過程被罵，我要的是結果。」

他還透露，自己那些看似抽象的行為其實都經過思考，「娛樂大眾不是悶死大眾」。

在傳統電影賽道受挫後，向佐全力投入自己曾經「看不起」的直播與短劇行業。他表示，短劇的成功還幫他接到了新的長劇和電影邀約，並感嘆，「我那麼努力20年在電影行業跑不出來，反而幹完直播、幹短劇，電影開始請我了」。

當易立競問起與台灣女星郭碧婷的婚姻時，向佐給堅定回應：「我還深深愛著她」，並稱郭碧婷「是另外一種向太」，能長時間陪伴孩子、守得住家。

他還罕見地談及弟弟向佑，一度哽咽地說，無法接受父母對弟弟的公開批評和偏見，認為「為什麼要對一個孩子有要求呢你們都那麼成功了」。他動情地說：「我很愛我弟弟，我寧願分給他一半。」

向佐這段談話，坦蕩得讓不少網友愣住，不少網友說：「這一次，阿斗撐住了。」