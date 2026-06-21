開車違停遭「朝陽群眾」舉報 黃子韜道歉 不認非法改裝

黃子韜在設有禁停標線的路段上，直接把車停在了非機動車道後逕自下車。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 黃子韜在北京駕車違停並涉車身改色未備案遭舉報，交警依法處罰；其工作室致歉並否認非法改裝，引發網友熱議。

33歲大陸藝人黃子韜近被拍到在北京市朝陽區駕駛藍寶堅尼 （Lamborghini，又譯「蘭博基尼」）跑車載妻子徐藝洋外出用餐時，涉嫌違法停車及改變車身顏色未備案等。經民眾舉報，北京交警確認違法，將黃子韜及該車查獲並對其行政處罰。黃子韜工作室隨後發聲明，稱深表歉意，誠懇接受批評，但否認網上「非法改裝」說法。不少網友將此案歸功於傳說中的「朝陽群眾」，稱這號稱「世界第五大情報機構」果然不養閒人。

據觀察者網報導，近日有網民在網上發視頻顯示，黃子韜駕駛藍寶堅尼帶妻子徐藝洋出門吃飯。在設有禁停標線的路段上，黃子韜直接把車停在了非機動車道後，就和徐藝洋下車離開，影響了行人與非機動車通行。車頂敞篷全程處於開啟狀態，車身顏色還經過了改變。

視頻引來大量網友熱議，批評黃子韜身為公眾人物更應以身作則卻公然違法，要求官方嚴懲。

北京交警日前對此發布通報指出，經查，駕駛人黃某某（男，33歲）因違反停車規定、違反禁令標誌指示及改變車身顏色未按照規定時限辦理變更登記的違法行為，已被交管部門依法給予行政處罰。

隨後，黃子韜工作室發布致歉聲明指，藝人確實存在違反停車規定及禁令標誌指示的行為，藝人已深刻認識到錯誤，對此深表歉意，誠懇接受批評。並澄清涉事車輛並未經過非法改裝，僅變更了車身顏色，未備案為工作人員疏忽導致，並非藝人主觀故意，對「改色未備案」混淆為「非法改裝」的惡意造謠行為，藝人方保留追究法律責任的權利。

對此，部分網友認可黃子韜工作室回應速度快、態度誠懇，起到了「反面案例及時閉環」示範作用。也有不少網友認為處罰太輕，並認為違停是個人行為，應由本人致歉，工作室代道歉顯得誠意不足。

還有網友調侃，「還得是朝陽群眾」、「朝陽區不養閒人」、「世界第五大情報機構名不虛傳」。

黃子韜在設有禁停標線的路段上，直接把車停在了非機動車道。（取材自微博）

黃子韜。（取材自微博）