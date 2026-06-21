深夜街頭救人獲評「見義勇為」 張頌文：舉手之勞

張頌文深夜街頭救人獲評「見義勇為」。(取材自微博)

大陸男星張頌文 日前拿下第28屆上海國際電影節金爵獎最佳男演員獎項，但在見面會接受訪談時，多家媒體問的多是他對自己獲「見義勇為」表揚的感言，讓張頌文好奇又納悶，後來才知道有媒體在同日披露了他因參與一場車禍救援而於近日獲廣東官方評為「見義勇為先進個人」表彰消息，還上了熱搜第一。張頌文說，那不算什麼壯舉，只是舉手之勞，換作任何人遇到都會伸手相助。

就在張頌文獲獎同日，有廣東媒體報導，廣東韶關市武江區於16日下午組織召開見義勇為表彰會議，對張頌文、梁健、李俊杰等人在2025年10月的見義勇為行為予以公開表彰，頒發獎金及榮譽證書。張頌文獲評「見義勇為先進個人」，由當時和他一起救人的梁健代表他朗讀了獲獎感言。

獲張頌文救助的傷者(右)展示感謝錦旗。(取材自南方+客戶端)

對此，張頌文在金爵獎獲得人見面會上回應稱，自己並不知道為何突然被頻繁問及此事，「我之前已經說過了，換誰都會都會這麼做的，我不覺得有多麼壯舉，就是舉手之勞」。「張頌文納悶大家都在問他見義勇為」也飆上了熱搜第一。

據極目新聞報導，2025年10月30日凌晨1時許，李俊杰駕駛電動車行駛至武江區沙洲尾鴻洲花園路段時，看見一名男子被一輛電動車壓倒在地，馬上報警。張頌文與梁健聚會後乘車回家途經此地，他立即讓梁健靠邊停車前去幫忙，並與梁健一起將傷者扶至靠路邊安全位置等待救護車到達。在醫師對傷者進行檢查，確認傷者沒有大礙後，張頌文與梁健才放心離開現場。

張頌文(右)救人現場。(視頻截圖）