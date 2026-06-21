全球OTT大獎 宋威龍、田曦薇獲人氣獎 電暈全場

宋威龍獲人氣男演員獎。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 全球OTT大獎在釜山揭曉，宋威龍與田曦薇同獲人氣獎，並分別憑《驕陽似我》《逐玉》角逐視帝視后，兩人以高票領先、台上多語致謝成焦點。

全球OTT大獎日前在南韓 釜山揭曉，大陸男星宋威龍、女星田曦薇雙雙拿下人氣獎。兩人上台領獎時，宋威龍高大帥氣黑西裝造型，手裡拿著小抄準備說韓語，立即引發全場此起彼伏的尖叫和搶拍；田曦薇則開啟寵粉模式，單手比心並向台下放送飛吻，還用了三種語言發表獲獎感言，瞬間電暈全場。

宋威龍並憑「驕陽似我」裡的林嶼森一角入圍最佳男主角，田曦薇憑「逐玉」入圍最佳女主角，兩人是本屆唯一同時提名視帝視后的大陸演員。「逐玉」與「驕陽似我」還共同入圍「最佳亞洲項目」單元。

據封面新聞報導，該獎項人氣獎投票歷時19天，共收到14個國家近2000萬張有效票。據官方發布消票後的最終結果，宋威龍獲782.54萬票，田曦薇獲706.79萬票，兩人分獲第一，斷層領先第二名（金多賢約632萬票、金宣虎約205萬票），先雙雙拿下了男、女演員的人氣獎。這是繼2025年白鹿、白敬亭之後，大陸演員連續第二年包攬該人氣獎，兩人同台領獎時，被網友稱為「顏霸組合」。

宋威龍上台領獎時，台下的尖叫聲就不斷，他先掏出小抄念出事先準備好的韓語自我介紹，說：「大家好，我是中國演員宋威龍，能夠來到釜山我真的非常開心。謝謝大家喜歡『驕陽似我』，喜歡林嶼森」。隨後切換回中文送上祝福：「祝大家天天開心，驕陽似我也似你」，立刻獲得全場拍手叫好。

田曦薇對著台下觀眾單手比心，說「我愛你們」。（取材自微博）

田曦薇以古裝劇「逐玉」中「樊長玉」一角入圍本屆亞洲內容大賞最佳女主角，是唯一入圍的大陸女演員。

田曦薇走上領獎台時，她先是舉起話筒，用一口流利的英語向全場嘉賓打招呼，緊接著切換到母語中文，真誠感謝一路支持她的觀眾與粉絲，並承諾：「希望以後能帶來更多更好的作品」。話音未落，她又無縫切入韓語，對著台下觀眾單手比心說「撒朗嘿」：「我愛你們」。現場粉絲的尖叫聲此起彼伏。

宋威龍(右)和田曦薇同台領獎。（取材自微博）