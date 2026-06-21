我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國鵝肝產量最快今年超越法國 月走私量達10噸

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

藝人翁虹女兒劉蒔（小水晶）近日完成高中學業，翁虹在社交平台分享女兒畢業典禮畫面，透露劉蒔以全A成績畢業，並取得全年級前三名，同時完成經濟學、社會與行為科學、行政與資訊系統三個副學士學位。劉蒔也證實，她已獲加州大學洛杉磯分校（UCLA）錄取，並取得該校本科新生獎學金。

綜合媒體報導，翁虹日前在社交平台發布影片，記錄女兒高中畢業典禮過程。18歲的劉蒔身穿學士服現身，翁虹在影片中表示，女兒不僅順利畢業，成績也保持全A，並在年級排名前三。

「我！終於！高中畢業啦！！！」劉蒔隨後在社交平台發文，宣布自己「終於高中畢業」，並透露已被UCLA錄取，同時獲得Regents Scholarships。劉蒔在社交平台上的配文，隔著屏幕都能感受到那股子興奮勁兒。她在長文中感謝了父母一直以來的支持和陪伴，坦言「沒有你們就沒有今天的我」。同時她也表示，畢業不是結束，而是新的開始，之後會多多更新大學生活。

報導指出，畢業典禮當天，劉蒔的服裝也受到關注。除了西式學士服外，她搭配了一件由蘇州繡娘手工製作的非遺蘇繡雲肩。

「希望她永遠帶著屬於東方的光芒和期盼。」翁虹在視頻中這樣說道。中式非遺與西式學士服的碰撞，讓劉蒔在一眾畢業生中顯得格外亮眼，也被網友評為「中西合璧的最高級打開方式」。

翁虹與丈夫劉冠廷日前也前往美國參加女兒畢業典禮，一家三口在現場合影留念，不少網友驚嘆：「這家人是共用一張臉吧？顏值也太高了。」劉蒔此次完成高中學業後，挑戰大學申請，展現「實力即底氣」的氣勢，狂掃加州8所知名學校的錄取通知書，甚至還斬獲兩所院校的獎學金，將前往UCLA展開大學生活。

精華 FAQ

  • 她以全A成績完成高中學業，並拿下全年級前三名，同時累積亮眼學習表現，成為畢業典禮上最受矚目的學生之一。

  • 她在高中階段同步完成經濟學、社會與行為科學、行政與資訊系統三個副學士學位，顯示她不只成績優秀，也具備相當強的學習規劃能力。

  • 劉蒔已獲加州大學洛杉磯分校UCLA錄取，並拿到Regents Scholarships與本科新生獎學金，之後將前往美國展開大學生活。

加州大學 洛杉磯 UCLA

上一則

不到30歲 美女主持人施可瑩卵巢癌逝 捐遺體遺愛人間

延伸閱讀

全盲華生劉浩 在黑暗中用琴鍵彈奏人生樂章

全盲華生劉浩 在黑暗中用琴鍵彈奏人生樂章
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
華生獲哈佛錄取 這項特質受名校青睞

華生獲哈佛錄取 這項特質受名校青睞
91歲亞裔翁夜校苦讀 獲高中文憑

91歲亞裔翁夜校苦讀 獲高中文憑

熱門新聞

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
黃大煒驚傳驟逝。(本報資料照片)

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

2026-06-14 02:20
福原愛。(取材自微博)

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

2026-06-13 23:42
黃大煒(右)跟Vicky於公於私都是靈魂伴侶。(本報系資料照)

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

2026-06-14 11:18
香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資
搭郵輪吃自助餐 最不該拿的菜色是「它」

搭郵輪吃自助餐 最不該拿的菜色是「它」
世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗