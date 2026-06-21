翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

藝人翁虹女兒劉蒔（小水晶）近日完成高中學業，翁虹在社交平台分享女兒畢業典禮畫面，透露劉蒔以全A成績畢業，並取得全年級前三名，同時完成經濟學、社會與行為科學、行政與資訊系統三個副學士學位。劉蒔也證實，她已獲加州大學洛杉磯 分校（UCLA ）錄取，並取得該校本科新生獎學金。

綜合媒體報導，翁虹日前在社交平台發布影片，記錄女兒高中畢業典禮過程。18歲的劉蒔身穿學士服現身，翁虹在影片中表示，女兒不僅順利畢業，成績也保持全A，並在年級排名前三。

「我！終於！高中畢業啦！！！」劉蒔隨後在社交平台發文，宣布自己「終於高中畢業」，並透露已被UCLA錄取，同時獲得Regents Scholarships。劉蒔在社交平台上的配文，隔著屏幕都能感受到那股子興奮勁兒。她在長文中感謝了父母一直以來的支持和陪伴，坦言「沒有你們就沒有今天的我」。同時她也表示，畢業不是結束，而是新的開始，之後會多多更新大學生活。

報導指出，畢業典禮當天，劉蒔的服裝也受到關注。除了西式學士服外，她搭配了一件由蘇州繡娘手工製作的非遺蘇繡雲肩。

「希望她永遠帶著屬於東方的光芒和期盼。」翁虹在視頻中這樣說道。中式非遺與西式學士服的碰撞，讓劉蒔在一眾畢業生中顯得格外亮眼，也被網友評為「中西合璧的最高級打開方式」。

翁虹與丈夫劉冠廷日前也前往美國參加女兒畢業典禮，一家三口在現場合影留念，不少網友驚嘆：「這家人是共用一張臉吧？顏值也太高了。」劉蒔此次完成高中學業後，挑戰大學申請，展現「實力即底氣」的氣勢，狂掃加州8所知名學校的錄取通知書，甚至還斬獲兩所院校的獎學金，將前往UCLA展開大學生活。