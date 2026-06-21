我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國鵝肝產量最快今年超越法國 月走私量達10噸

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

劉嘉玲讚于適「身材出彩」 調侃可演其母 于適慌了

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
第28屆上海國際電影節頒獎典禮上，劉嘉玲與于適同台擔任頒獎嘉賓。（取材自微博）
第28屆上海國際電影節頒獎典禮上，劉嘉玲與于適同台擔任頒獎嘉賓。（取材自微博）

第28屆上海國際電影節頒獎典禮上，劉嘉玲與于適同台擔任頒獎嘉賓，兩人在開獎前的即興互動引發關注。劉嘉玲稱讚于適電影表現「非常出彩」，並特別提到他的身材，于適隨即補充「還有我的演技」，表示希望未來能與劉嘉玲合作。沒想到劉嘉玲笑問「拍什麼？演你媽媽嗎？」讓于適一度慌張，現場笑聲不斷。

綜合媒體報導，第28屆上海國際電影節頒獎典禮日前舉行，劉嘉玲與于適共同登台頒發獎項。兩人在等待揭曉結果前聊天，劉嘉玲先談到對于適的印象，表示「我看過你的電影，非常出彩，尤其是你的身材」。

話一出口，台下響起笑聲。于適似乎沒料到前輩會從這個角度稱讚，隨後補充說：「還有我的演技……希望有朝一日能跟嘉玲姐合作。」劉嘉玲接著回應：「拍什麼？演你媽媽嗎？」讓于適立即回應：「那不能，您這麼年輕。」

劉嘉玲笑著表示：「你回去問問你媽，我肯定比她大。」于適一時語塞，現場氣氛輕鬆。隨後劉嘉玲也補充說：「沒關係，演什麼都好，期待和你合作。」于適則回應：「我也希望，這正是電影的神奇之處。通過詮釋角色，總會碰撞出意想不到的化學反應。」

這一本正經的「補充說明」，被網友形容為「像課桌上突然被老師點名的乖學生」，也有人評價他「太誠實了」，證明還沒被名利場「醃製成滴水不漏的公關機器」。

據報導，這段互動成為頒獎典禮中的話題片段。劉嘉玲從稱讚于適作品表現開始，再以「演媽媽」的玩笑帶出年齡話題，最後回到合作期待；于適則在突如其來的調侃下，仍保持回應禮貌，並談到對電影角色合作的期待。

劉嘉玲在台上一句「演你媽媽嗎？」把于適問得措手不及。(取材自微博視頻號）
劉嘉玲在台上一句「演你媽媽嗎？」把于適問得措手不及。(取材自微博視頻號）

精華 FAQ

  • 劉嘉玲先表示自己看過于適的電影，認為他在作品中的表現非常出彩，之後又特別提到他的身材，讓現場氣氛立刻變得輕鬆而充滿笑聲。

  • 于適先補充自己還有演技，並表示希望有朝一日能與劉嘉玲合作。面對對方笑稱可演媽媽的玩笑，他也立刻禮貌回應，表示對方很年輕。

  • 因為劉嘉玲的稱讚與玩笑自然銜接，帶出年齡與合作話題，于適則在突發情況下仍保持誠懇與禮貌，形成幽默又不失分寸的頒獎名場面。

劉嘉玲

上一則

張凱麗「為老不尊」？踩番位紅線被罵到關評 連累女兒

下一則

不到30歲 美女主持人施可瑩卵巢癌逝 捐遺體遺愛人間

延伸閱讀

上海電影節╱梁朝偉紅毯上迷路 劉嘉玲輕聲提醒：看鏡頭

上海電影節╱梁朝偉紅毯上迷路 劉嘉玲輕聲提醒：看鏡頭
上海電影節／盧燕獲終身獎：不想退休「100歲也是00後」

上海電影節／盧燕獲終身獎：不想退休「100歲也是00後」
百花獎初評 易烊千璽4獲提名 沈騰成最大遺珠

百花獎初評 易烊千璽4獲提名 沈騰成最大遺珠
金曲37下周末登場 頒獎嘉賓陣容公布 「前典禮主持人」都來了

金曲37下周末登場 頒獎嘉賓陣容公布 「前典禮主持人」都來了

熱門新聞

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
黃大煒驚傳驟逝。(本報資料照片)

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

2026-06-14 02:20
福原愛。(取材自微博)

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

2026-06-13 23:42
黃大煒(右)跟Vicky於公於私都是靈魂伴侶。(本報系資料照)

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

2026-06-14 11:18
香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資
搭郵輪吃自助餐 最不該拿的菜色是「它」

搭郵輪吃自助餐 最不該拿的菜色是「它」
世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗