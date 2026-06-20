黃曉明過端午曬一家三口照 小海綿沒出鏡疑陪Angelababy

黃曉明(左)在端午節曬出一家三口合照。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 黃曉明端午節在微博曬出與父母的溫馨合照，並分享媽媽親手包的紅棗粽子，小海綿未出鏡也引發網友猜測其可能陪Angelababy過節。

大陸男星黃曉明 端午節在微博 曬出與父母一家三口溫馨合照，並分享自己從小吃到大的媽媽牌紅棗粽子，一家人過節的氛圍感直接拉滿；網友稱讚，這種家庭日常比好多精心擺拍的時尚大片更打動人。

眼尖網友也發現，以往會悄悄露面的黃曉明兒子小海綿，這次全程沒出鏡，猜測結合黃曉明以往的習慣，小海綿應是跟媽媽Angelababy（楊穎）過節去了。

黃曉明在微博上曬出媽媽包的紅棗粽子，並配文寫道：「和大家分享我媽媽包的紅棗粽子，也是我從小吃到大的，還記得小的時候跟媽媽一起包粽子，好幸福！端午佳節，和爸爸媽媽一起吃甜甜的粽子，日子也是甜的～祝大家端午安康，萬事順遂」。

黃曉明曬出的合照裡，他和父母圍坐在一起，面前擺著媽媽親手包的紅棗粽子，畫面簡單又溫馨。他還放了一張自己和媽媽的單獨合照，鏡頭裡的黃媽媽笑得特別甜，皮膚狀態特好，完全看不出來已經當了奶奶。

雖是明星家庭，黃曉明一家三口的照片裡沒有任何刻意的擺拍和排場，就和普通人家過節一樣，一家人坐在一起吃頓家常飯，引起許多網友共鳴，「紅棗粽子不是什麼稀罕東西，正是這種最普通的家常味道，才是很多人記憶深處最難忘的」。

這些年黃曉明在公開場合曬家人的次數愈來愈多；今年母親節，他曬出和媽媽的合照，4月媽媽生日，他又曬出一家人為媽媽慶生的合照，祖孫三代同框，被網友調侃「全家共用一張臉」；更早之前，他帶兒子小海綿騎共享單車穿梭在街頭，被網友稱讚「用最平凡的陪伴守護孩子成長」。

黃曉明曬出與母親的合照，手上拿著的是媽媽包的紅棗粽子。（取材自微博）