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「追星級踩雷」… 徐璐辦終身卡 嘴邊毛沒除淨店就倒了

娛樂新聞組／綜合報導
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徐璐剛辦一張脫毛「終身卡」，美容院就倒閉了。(取材自微博)
徐璐剛辦一張脫毛「終身卡」，美容院就倒閉了。(取材自微博)

憑藉宮廷神劇「甄嬛傳」中靈動可愛的「甄玉嬈」一角深受觀眾喜愛的大陸女星徐璐，近日在直播中與粉絲閒聊時，意外自曝了一段既無奈又好笑的「追星級踩雷」經歷。平日裡在螢光幕前精緻亮麗的她，私底下竟然也和普通人一樣，逃不過線下消費的「辦卡魔咒」。

徐璐在直播中透露，自己因為體質關係毛髮比較旺盛，為了「一勞永逸」，前陣子在美容院工作人員的強力推銷下，砸大錢辦了一張脫毛「終身卡」。本以為從此能安心享受精緻護理，沒想到才去消費了一、兩次，這家美容院就在毫無預警的情況下突然倒閉，連一聲招呼都沒打就人間蒸發。

最讓徐璐哭笑不得的是，由於才剛開始療程，她唇周的「小鬍子」甚至都還沒完全脫乾淨。這意味著她不僅大筆私房錢打了水漂，後續還得重新花錢找別家店收拾殘局。她在直播中直呼鬱悶，無奈表示，「店家至少也該事先通知一聲吧！」

這段影片曝光後，相關話題隨即衝上熱搜。不少網友紛紛湧入評論區，大讚她「太真實了」。還有人調侃，「原來在『辦卡即倒閉』這定律面前，仙女也有凡人痛」、「這下甄玉嬈真的變成『真鬱悶』了」。

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