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「浪姐」孫怡面試「花少8」 主打不內耗人格

娛樂新聞組／綜合報導
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孫怡說，自己遇事絕不鑽牛角尖，也不會輕易糾結焦慮。(取材自微博)
孫怡說，自己遇事絕不鑽牛角尖，也不會輕易糾結焦慮。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

孫怡在《花兒與少年8》面試花絮中展現直率真誠，主打不內耗與願意為團體張羅，憑鬆弛通透的人格特質獲導演與網友看好。

大陸人氣慢綜藝「花兒與少年8」籌備工作正如火如荼展開，節目組近日釋出最新面試花絮，引發全網熱烈討論。其中，正在參加「乘風2026」（浪姐7）的女星孫怡，日前在節目後台與「花少」導演李超進行了一場坦誠且趣味十足的面談，她「鬆弛通透」的個性被大讚高度適配長途旅行。

據悉，此前有大批熱心網友在導演評論區極力推薦孫怡、陳瑤加入新一季的旅行。導演李超當時以「已經安排了見面」大方回應，如今面試物料正式曝光，證實節目組確實已展開積極接觸。

從曝光的面試片段中可見，孫怡展現了內娛少有的直率與清醒。她面對鏡頭直言自己這次「主打不內耗」，遇事絕不鑽牛角尖，也不會輕易糾結焦慮，並且非常樂意在集體生活中為大家張羅各項事務。

令人耳目一新的是，孫怡並未刻意包裝完美的人設，反而非常坦誠地主動自曝短板。她笑稱自己「體力一般、不擅長做飯、英語也算不上流利」。這種不迴避缺點的真實態度，立刻擄獲了導演組與廣大網友的心。

其實，孫怡近期的路人緣可謂水漲船高。她在「浪姐」中，與陳瑤、何宣林等隊友的親密互動便頻頻登上熱搜。路透照片中她「左擁右抱」的颯爽姿態，更被網友盛讚為「瀟灑大小姐」。隨著面試花絮公開，粉絲們紛紛敲碗期待孫怡能加盟「花少」。

精華 FAQ

  • 因她在面試中呈現出鬆弛、通透又直率的性格，還強調自己不內耗、願意照顧團體生活，這種特質被認為很適合長途旅行節目的相處模式。

  • 孫怡表示自己主打不內耗，遇事不會鑽牛角尖，也不容易陷入焦慮，並願意在集體生活中主動幫大家張羅事情，展現出很強的協作感。

  • 不少網友認為她不刻意包裝人設，坦誠說出體力、做飯和英語等短板，反而更顯真實可愛，因此路人緣持續上升，紛紛期待她加盟新一季。

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