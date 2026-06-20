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吳倩童年創傷 被父打落牙齒含血吞 靠這方法自我療癒

娛樂新聞組／綜合報導
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吳倩揭露「被打掉牙齒不敢吐」的童年揪心經歷。(取材自微博)
吳倩揭露「被打掉牙齒不敢吐」的童年揪心經歷。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

吳倩在節目中揭露童年遭父親家暴、牙齒被打落仍不敢吐出的創傷，並分享靠溫柔養育女兒與專注事業學業，逐步療癒自己。

以陸劇「何以笙簫默」中小趙默笙走紅的大陸女星吳倩，近年成功從甜妹賽道轉型演技派。她日前受邀上談話綜藝「她的房間」，首度撕開陽光外表下的隱密傷疤，自曝童年曾遭父親嚴重家暴。這段「被打掉牙齒不敢吐」的揪心經歷一曝光，立刻衝上熱搜，引發全網心疼。

吳倩稱，小時候曾因逗弄鄰居的狗被咬傷，但回家求助時，父親不但沒有第一時間查看傷勢，反而迎面痛賞她一記耳光，當場將她的一顆牙齒打落。年幼的吳倩因為恐懼，甚至不敢把滿嘴的血水與牙齒吐出來，最後硬生生將牙齒吞進肚子裡。

主持人張越聽聞後滿臉錯愕，直呼「這家教有點過嚴了」。網友也紛紛痛心表示，這根本不是嚴格家教，而是「故意傷害」與原生家庭暴力的陰影。心理學者分析，這種極端的恐懼內化，也間接影響了她成年後的感情觀，讓她習慣在親密關係中隱忍與自我歸罪。

面對過往的陰霾，吳倩展現出驚人的心理韌性。如今獨自撫養女兒的她，堅決不用暴力對待下一代，自曝私下成了「每天跟女兒說800遍媽媽愛你的人」。她感性表示，女兒就像是上天派來彌補她的天使，自己透過溫柔養育女兒，完成了「重新把自己養一遍」的療癒過程。

除了心態蛻變，吳倩更將重心轉回事業與學業，近年憑藉「三分野」、「九義人」等劇成功轉型正劇演員，並重返母校武漢大學攻讀碩士、捐款設立獎學金。對於過往被貼上「眼裡沒光」的標籤，她也幽默回應「我自己就是光源」，展現出徹底告別過去、蛻變重生的通透與從容。

精華 FAQ

  • 她透露童年曾因逗狗受傷回家求助，卻遭父親直接掌摑，當場被打落一顆牙齒。她因害怕不敢吐出血水與牙齒，最後只好硬吞下去。

  • 因為事件細節極為衝擊，凸顯原生家庭暴力對兒童的深層傷害，也讓人看見她長年承受的恐懼與壓抑。許多網友因此心疼她，並批評那不是嚴格而是傷害。

  • 她選擇用不同方式對待女兒，每天反覆表達愛意，避免再複製暴力。同時她也把重心放回演藝事業與學業，藉由成長、付出與自我實現，慢慢走出陰影。

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