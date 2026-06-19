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伊能靜10歲女兒生日宴 公婆罕見同框 三代同堂溫馨低調

娛樂新聞組╱即時報導
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伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)
伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

藝人伊能靜秦昊的女兒「米粒」近日迎來10歲生日，家庭成員罕見同框出席慶生宴，場面溫馨而低調，展現重組家庭少見的和諧互動。外界關注焦點之一，是秦昊父母也現身參與，使這場生日聚會成為跨三代同堂的家庭時刻。

綜合媒體報導，現年57歲的伊能靜當日以黑色上衣搭配長裙亮相，妝容精緻、紅唇醒目。她在拍照時自然靠向女兒，一手輕搭在米粒肩上，母女互動親密。10歲的米粒則在家人陪伴下切下生日蛋糕，神情輕鬆愉快。

據了解，秦昊雖因工作繁忙未入鏡，但仍趕回家中參與慶生，展現對女兒的重視。秦昊父母亦在場，與孫女一同切蛋糕，現場氣氛溫暖融洽，長輩面帶笑意，家庭氛圍濃厚。

值得注意的是，這場生日聚會並未刻意營造娛樂話題，而是以家庭聚會形式呈現。儘管外界常以「重組家庭」解讀其關係，但從現場互動觀察，家庭成員之間的界線相對清晰，互動自然。米粒的哥哥恩利亦雖未現身，但先前與妹妹關係緊密，日常互動頻繁。

此外，有關米粒的教育方式與成長狀況亦引發關注。報導指出，伊能靜在育兒上投入甚深，強調規律生活與藝術培養，使米粒在同齡孩童中表現亮眼。秦昊則多次在公開場合展現對女兒的疼愛，重視陪伴品質。

整體而言，這場生日宴並未以豪華排場取勝，而是呈現三代同堂的生活日常，也反映明星家庭在聚光燈外的另一面。

伊能靜的女兒「米粒」10歲生日，公婆罕見同框，三代同堂溫馨互動。(取材自微博)
伊能靜的女兒「米粒」10歲生日，公婆罕見同框，三代同堂溫馨互動。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 現場包括伊能靜、秦昊的父母以及米粒本人同桌慶生，秦昊雖未入鏡，仍趕回家參與，形成少見的三代同堂畫面，氣氛溫暖融洽。

  • 生日宴沒有刻意打造話題或鋪張排場，而是以家庭聚會形式呈現。母女互動親密自然，長輩也面帶笑意，整體氛圍低調而溫馨。

  • 因為伊能靜長期投入育兒，重視規律生活與藝術培養，使米粒表現亮眼；秦昊也常以陪伴方式表達疼愛，因此女兒成長狀況備受關注。

伊能靜 秦昊

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