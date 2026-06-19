伊能靜10歲女兒生日宴 公婆罕見同框 三代同堂溫馨低調

伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

藝人伊能靜 與秦昊 的女兒「米粒」近日迎來10歲生日，家庭成員罕見同框出席慶生宴，場面溫馨而低調，展現重組家庭少見的和諧互動。外界關注焦點之一，是秦昊父母也現身參與，使這場生日聚會成為跨三代同堂的家庭時刻。

綜合媒體報導，現年57歲的伊能靜當日以黑色上衣搭配長裙亮相，妝容精緻、紅唇醒目。她在拍照時自然靠向女兒，一手輕搭在米粒肩上，母女互動親密。10歲的米粒則在家人陪伴下切下生日蛋糕，神情輕鬆愉快。

據了解，秦昊雖因工作繁忙未入鏡，但仍趕回家中參與慶生，展現對女兒的重視。秦昊父母亦在場，與孫女一同切蛋糕，現場氣氛溫暖融洽，長輩面帶笑意，家庭氛圍濃厚。

值得注意的是，這場生日聚會並未刻意營造娛樂話題，而是以家庭聚會形式呈現。儘管外界常以「重組家庭」解讀其關係，但從現場互動觀察，家庭成員之間的界線相對清晰，互動自然。米粒的哥哥恩利亦雖未現身，但先前與妹妹關係緊密，日常互動頻繁。

此外，有關米粒的教育方式與成長狀況亦引發關注。報導指出，伊能靜在育兒上投入甚深，強調規律生活與藝術培養，使米粒在同齡孩童中表現亮眼。秦昊則多次在公開場合展現對女兒的疼愛，重視陪伴品質。

整體而言，這場生日宴並未以豪華排場取勝，而是呈現三代同堂的生活日常，也反映明星家庭在聚光燈外的另一面。

伊能靜的女兒「米粒」10歲生日，公婆罕見同框，三代同堂溫馨互動。(取材自微博)