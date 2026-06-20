「朝陽群眾」又立功？黃子韜北京開千萬豪車違停 遭舉報開罰

黃子韜在設有禁停標線的路段上，直接把車停在了非機動車道。（取材自微博）

33歲藝人黃子韜近被拍到在北京市朝陽區駕駛藍寶堅尼 （Lamborghini，又譯「蘭博基尼」）跑車載妻子徐藝洋外出周餐時，涉嫌違法停車及改變車身顏色未備案等，經民眾舉報，北京交警確認違法，將黃子韜及該車查獲並對其行政處罰。黃子韜工作室隨後發聲明，稱深表歉意，誠懇接受批評，但否認網上「非法改裝」說法。不少網友將此案歸功於傳說中的「朝陽群眾」，稱這號稱「世界第五大情報機構」果然不養閒人。

據觀察者網報導，近日有網民在網上發視頻顯示，黃子韜駕駛藍寶堅尼帶妻子徐藝洋出門吃飯，在設有禁停標線的路段上，黃子韜直接把車停在了非機動車道後，就和徐藝洋下車離開，影響了行人與非機動車通行，車頂敞篷全程處於開啟狀態，外觀醒目惹眼，該輛藍寶堅尼的車身顏色還經過了改變。

黃子韜在設有禁停標線的路段上，直接把車停在了非機動車道後逕自下車。（取材自微博）

視頻引來大量網友熱議，光微博 單一話題閱讀量就近1.3億，6月18日，話題詞「黃子韜徐藝洋開超跑出門違停」等相繼衝上微博熱搜，大批網友批評黃子韜身為公眾人物更應以身作則卻公然違法，要求官方嚴懲。

6月19日，北京交警對此發布通報指出，接到群眾舉報，在朝陽區將台西路，一輛懸掛外埠號牌的小客車涉嫌違法停車，北京交警迅速將該車及駕駛人查獲。經查，駕駛人黃某某（男，33歲）因違反停車規定、違反禁令標誌指示及改變車身顏色未按照規定時限辦理變更登記的違法行為，已被交管部門依法給予行政處罰。

黃子韜。（取材自微博）

隨後，黃子韜工作室發布致歉聲明指，藝人確實存在違反停車規定及禁令標誌指示的行為，藝人已深刻認識到錯誤，對此深表歉意，誠懇接受批評。並澄清涉事車輛並未經過非法改裝，僅變更了車身顏色，未備案為工作人員疏忽導致，並非藝人主觀故意，對「改色未備案」混淆為「非法改裝」的惡意造謠行為，藝人方保留追究法律責任的權利。

對此道歉聲明，網友呈現兩極化反應。部分網友認可黃子韜工作室回應速度快、態度誠懇、不迴避問題，且聲明簡短，未賣慘或長篇煽情，快速翻篇，起到了「反面案例及時閉環」示範作用。也有不少網友認為處罰太輕，並質疑為何是工作室出面道歉而非黃子韜本人，認為違停是個人行為，應由本人致歉，工作室代道歉顯得誠意不足。

此案還讓許久消失在媒體上的「朝陽群眾」再被廣泛提及，有網友調侃「還得是朝陽群眾」、「朝陽區不養閒人」、「世界第五大情報機構名不虛傳」、「朝陽群眾神秘組織，幹得好」。朝陽群眾是北京朝陽區線民代稱，因多次成功舉報名人違法行為得名。

黃子韜，1993年5月2日出生於山東省青島市，流行樂男歌手、演員、主持人。