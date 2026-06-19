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被傳「自認像鞠婧禕」 孔雪兒急滅火 因1事遭質疑蹭熱度

娛樂新聞組／綜合報導
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孔雪兒被傳「自認長得像鞠婧禕」，迅速發文澄清。(取材自微博)
孔雪兒被傳「自認長得像鞠婧禕」，迅速發文澄清。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孔雪兒針對網傳自認像鞠婧禕一事，公開發文澄清並否認。
  • 重點二：她在澄清當天同時標記鞠婧禕帳號，送上生日祝福引發熱議。
  • 重點三：外界對此反應兩極，有人讚高EQ，也有人質疑她蹭熱度。

憑藉古裝劇「逐玉」中「俞淺淺」一角圈粉無數的大陸女星孔雪兒，近日針對網傳「自認長得像鞠婧禕」言論正面發聲，直言「請不要造謠」。由於當天正逢鞠婧禕生日，孔雪兒在澄清之餘更大方標記對方送上生日祝福，坦蕩且體面的高EQ回應隨即衝上熱搜。

近日，有營銷號翻出孔雪兒昔日綜藝訪談片段，透過剪輯與斷章取義的方式，將她包裝成曾主動表示自己長相神似鞠婧禕。然而，不少看過原始影片的網友指出，孔雪兒當時談論的是自己長期被拿來與其他女藝人比較，甚至因妝容與修圖風格過於相似而失去個人辨識度，全程未提及鞠婧禕。

「自認長得像鞠婧禕」相關話題衝上熱搜後，孔雪兒隨即發文澄清，「每個人都是獨一無二的，我沒有說過，也不存在回應，請不要造謠！」同時還特別標記鞠婧禕帳號送上生日祝福，並寫道「美女生日快樂，咱不聽這些亂七八糟的話，天天開心，身體健康最重要」。

由於當天正巧是鞠婧禕生日，這篇兼具闢謠與祝福意味的貼文迅速引發討論。有網友大讚孔雪兒性格爽朗、處事大氣，在捲入熱搜情況下，此舉既捍衛了自己的獨特性，又主動向無辜牽連的同行釋放善意，堪稱教科書級別的危機公關；也有人持不同看法，認為在壽星生日當天公開澄清爭議，「有蹭熱度嫌疑」。

不過，多數網友還是將矛頭指向散播不實訊息的營銷號，認為真正的問題在於惡意剪輯與帶風向操作。一些評論指出，孔雪兒與鞠婧禕無論外型或發展路線其實各具特色，前者偏向明豔性感風格，後者則以清冷精緻形象聞名，兩人本就不該被強行綁定比較。

鞠婧禕(見圖)日前生日，孔雪兒在澄清謠言時並標記她送上生日祝福。(取材自微博)
鞠婧禕(見圖)日前生日，孔雪兒在澄清謠言時並標記她送上生日祝福。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因網路上有營銷號剪輯舊訪談，將她包裝成曾主動說自己長得像鞠婧禕；孔雪兒因此直接發文澄清，強調自己從未這樣說過。

  • 她除了否認謠言外，還特別標記鞠婧禕帳號並送上生日祝福，寫下希望對方天天開心、身體健康，讓整則貼文兼具闢謠與祝賀意味。

  • 部分網友認為她在爭議中仍體面回應，展現高EQ；但也有人覺得她選在鞠婧禕生日當天發聲，可能有蹭熱度嫌疑，真正問題則在於惡意剪輯。

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