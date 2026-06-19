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神仙姐姐vs.古典美人 劉亦菲、劉詩詩生圖交鋒…全網吵翻

娛樂新聞組／綜合報導
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劉詩詩（見圖）、劉亦菲罕見同場亮相，兩人高畫質生圖曝光後掀起網友熱烈比較。（取材...
劉詩詩（見圖）、劉亦菲罕見同場亮相，兩人高畫質生圖曝光後掀起網友熱烈比較。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉詩詩與劉亦菲同場亮相，生圖曝光引發全網熱議比較。
  • 重點二：劉詩詩以水墨禮服展現古典氣質，獲讚儀態與膚況佳。
  • 重點三：劉亦菲以冰晶玫瑰短裙登場，仙氣骨相與冷白皮受矚目。

憑藉「步步驚心」、「仙劍奇俠傳三」走紅的大陸女星劉詩詩，一向以溫婉古典氣質聞名，近日出席2026 W電影之夜時，再度成為外界關注焦點。當晚她與同為「85花」代表人物的劉亦菲罕見同場亮相，兩人不僅都選擇公主頭造型，高畫質生圖曝光後更掀起網友熱烈比較。

當天，劉詩詩身穿黑、白、灰水墨暈染禮服，不對稱露肩剪裁巧妙展現肩頸線條，搭配簡約珠寶點綴，整體造型充滿東方美人的優雅韻味。不少網友大讚她在高畫質鏡頭下依然膚況細膩、儀態出眾，成功扭轉此前因未修圖照片引發的狀態討論。

劉亦菲則以冰晶玫瑰短裙驚艷登場。銀藍色金屬光澤禮服搭配平口設計，大面積立體花卉與亮片裝飾從胸前延伸至裙襬，在燈光照射下閃耀奪目，被不少網友形容宛如「深海歸來的冰晶美人魚」。其招牌冷白皮與優越骨相再次成為討論焦點，甚至有粉絲大讚她「連髮絲都在發光」。

隨著現場生圖在網路瘋傳，兩位女星也被拿來比較。有網友認為劉詩詩以挺拔儀態與古典氣質取勝，展現歲月沉澱後的成熟魅力；也有人認為劉亦菲憑藉立體骨相與辨識度極高的仙氣美貌，在高清鏡頭下依舊毫無死角。相關討論區甚至出現「有一位完全碾壓另一位」的激烈說法，引發雙方粉絲隔空交鋒。

不過，也有不少網友認為，劉詩詩與劉亦菲原本就是不同路線的代表人物，一位以溫柔古典氣質見長，一位則以仙氣與辨識度著稱，實在沒有必要分出高下。許多人留言表示：「85花能維持這樣的狀態已經很厲害」、「真正的美人不怕生圖考驗」，認為與其比較輸贏，不如欣賞兩人在各自風格上的獨特魅力。

劉詩詩、劉亦菲（見圖）罕見同場亮相，兩人高畫質生圖曝光後掀起網友熱烈比較。（取材...
劉詩詩、劉亦菲（見圖）罕見同場亮相，兩人高畫質生圖曝光後掀起網友熱烈比較。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因兩人同屬「85花」代表人物，且罕見同場亮相，又都選擇公主頭造型，生圖曝光後立刻被網友拿來比較，成為現場最大焦點。

  • 她穿黑白灰水墨暈染禮服，搭配不對稱露肩設計與簡約珠寶，呈現東方古典美感。網友多稱讚她在高清鏡頭下依舊膚況細膩、儀態出眾。

  • 雖然有人認為劉詩詩勝在氣質儀態，也有人覺得劉亦菲憑骨相與仙氣更吸睛，但更多人認為兩人風格不同，無須分出高下。

劉詩詩 劉亦菲

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