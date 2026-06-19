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兩大男神罕見同台飆戲… 馮小剛邀胡歌、雷佳音上演「貓鼠遊戲」

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「抓特務」罕見邀來兩大男神胡歌(前排左)、雷佳音(前排右)同台飆戲。(取材自微博...
「抓特務」罕見邀來兩大男神胡歌(前排左)、雷佳音(前排右)同台飆戲。(取材自微博)

由馮小剛執導、名編劇史建全操刀的「抓特務」，近日發布「歲月無悔」版預告。該片不僅是馮小剛再度挑戰大時代人文情懷力作，更邀來兩大男神胡歌、雷佳音同台飆戲，據悉這是兩人第一次合作。影片聚焦於新中國成立初期的時代變遷與人性拉鋸。

新京報報導，電影的故事切入點既驚心動魄又極具生活氣息。新中國成立初期，社會百廢待興，暗流湧動。由雷佳音飾演的基層警察「肖大力」，為了死磕並追蹤疑似特務的「馮靜波」（胡歌飾），毅然決定搬進充滿老北京風情的土唐刀胡同15號院。

原本勢不兩立的兩個人，陰錯陽差地成了朝夕相處的街坊鄰居。在警察日夜盯梢、一刻不停的嚴密監視下，一場長達數十年的雙雄拉鋸戰正式拉開帷幕。預告片如同徐徐展開一幅接地氣的歷史畫卷，將嚴肅的政治信仰與充滿煙火氣的胡同鄰里百態完美融合。而在預告的結尾，肖大力在酒後對馮靜波發自肺腑地質問，「你是不是特務，就要你這一句！」更將兩人的命運糾葛推向高潮，留下了懸念十足的餘韻。

在演員陣容方面，本片堪稱「神仙打架」。兩位實力派男星雷佳音與胡歌的領銜主演，無疑是全片最大的演技保障。值得一提的是，這也是雷佳音與胡歌兩位同門師兄弟的首次大銀幕合作。戲裡兩人是緊繃的盯梢與反盯梢關係，戲外卻默契十足、火花不斷。

該片日前在北京舉辦了隆重的首映禮，特別邀請了土生土長的老北京胡同街坊以及基層民警代表到場觀影。觀影過程中，現場街坊們被片中細緻還原的胡同日常與鄰里百態深深打動，沈浸式地共情了那段專屬一代人的時代記憶。

首映後，影片收穫觀眾漫天好評，許多人盛讚這是一部「拍給咱們老百姓的電影」。

精華 FAQ

  • 本片由馮小剛執導、史建全編劇，故事放在新中國成立初期，透過警察追查疑似特務的過程，呈現時代變遷、人性拉鋸與胡同生活的交織。

  • 雷佳音飾演基層警察肖大力，為追查特務搬進胡同監視鄰居；胡歌飾演疑似特務馮靜波，兩人從對立到長期周旋，形成緊張的雙雄對決。

  • 影片在北京首映時特別邀請老北京胡同街坊與基層民警觀影，大家對片中胡同日常與鄰里百態感受深刻，不少人稱讚這是一部拍給老百姓的電影。

胡歌

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