鴨血粉絲湯、烤鴨燒賣…謝霆鋒南京開唱 下班大啖6道小吃
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港星謝霆鋒繼去年4月在香港順利完成演唱會後，便馬不停蹄地在內地展開巡演。近日他移師南京開唱，吸引許多粉絲朝聖，巨星魅力依舊。而走下舞台的他，再度展現接地氣作風，下班後隨即直奔南京當地的平民小店，一口氣點了鴨血粉絲湯等6道在地小吃，毫無巨星架子的親民舉動掀起網友好評。
香港01報導，螢光幕前帥氣爆棚的謝霆鋒，私底下其實毫無巨星架子，日常生活作風更是相當貼地親民。熱愛美食的他，工作之餘最喜歡造訪當地的平民食店。近日，有網友在社交平台上分享影片，透露自己在南京的一家平民小吃店巧遇謝霆鋒。該博主還幽默地代入偶像視角，模仿謝霆鋒的口吻寫下，「演唱會太累了，下班我要吃2碗飯」，逗笑不少網友。
網友並大方公開了這份「霆鋒哥版吃飽飽套餐」菜單。當晚，謝霆鋒與工作人員一口氣點了牛肉鍋貼、魚湯餛飩、桂花酒釀赤豆元宵、涼粉、烤鴨燒賣，以及南京最具代表性的鴨血粉絲湯等6道在地美食。令人驚訝的是，這滿滿一整桌的道地佳餚，總共竟然只要人民幣69元（約10美元）。
不少網友大讚謝霆鋒「真的是不要太接地氣」，直呼他「只吃對的不吃貴的，你是真的懂吃的」。從流出的影片中可以看到，謝霆鋒與工作人員並肩坐在樸素的小店內用餐，全程吃得津津有味、十分投入。
因為他下班後沒有回飯店休息，而是直接到南京平民小吃店用餐，還與工作人員一起吃得很投入。這種毫無巨星架子的親民舉動，讓不少網友大讚他接地氣。 他與工作人員一共點了六道南京小吃，包括牛肉鍋貼、魚湯餛飩、桂花酒釀赤豆元宵、涼粉、烤鴨燒賣，以及最具代表性的鴨血粉絲湯。 整桌道地小吃總共只要人民幣69元，約合10美元，價格相當親民。網友看到後紛紛稱讚他只吃對的不吃貴的，認為他是真正懂吃又接地氣。
精華 FAQ
因為他下班後沒有回飯店休息，而是直接到南京平民小吃店用餐，還與工作人員一起吃得很投入。這種毫無巨星架子的親民舉動，讓不少網友大讚他接地氣。
他與工作人員一共點了六道南京小吃，包括牛肉鍋貼、魚湯餛飩、桂花酒釀赤豆元宵、涼粉、烤鴨燒賣，以及最具代表性的鴨血粉絲湯。
整桌道地小吃總共只要人民幣69元，約合10美元，價格相當親民。網友看到後紛紛稱讚他只吃對的不吃貴的，認為他是真正懂吃又接地氣。
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