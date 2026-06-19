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才和熱巴傳緋聞…陳飛宇直播被發現「下顎線失蹤」 網：幸福肥？

娛樂新聞組／即時報導
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陳飛宇被調侃肉眼可見胖了不少。(取材自微博)
陳飛宇被調侃肉眼可見胖了不少。(取材自微博)

前段時間和迪麗熱巴傳出緋聞的大陸男星陳飛宇，近日在直播時被發現圓潤了不少，過去稜角分明的下顎線竟悄然「失蹤」，臉頰較過去豐滿了不少。這番轉變隨即在網上引發熱烈討論，不少網友紛紛調侃他是陷入了「戀愛幸福肥」。

這波「幸福肥」調侃，主要源於近期他與頂流女星迪麗熱巴鬧得沸沸揚揚的緋聞。雖然該戀情隨後被證實僅是八卦狗仔的文字炒作，至今也未有實質同框證據，但陳飛宇被拍到「腫了一圈」的生圖，還是讓不少八卦網友笑稱，「這身材管理，難道是戀情瓜的可信度又增加了？」

還有人說，「肉眼可見地圓潤了不少」、「怎麼又回到大胖小子了」，不過，也有人覺得陳飛宇胖了後，「起來變得憨憨的，很接地氣」。

對此，陳飛宇的粉絲急忙出面護航，強調這是「易胖體質」作祟。熟悉他的粉絲都知道，陳飛宇少年時期曾胖到 110公斤，後來憑藉毅力才減肥成功。

有趣的是，這場「發福風波」還意外波及到另一位男星。近日，在電影節紅毯上，劉昊然也被指身材發福，網路上甚至掀起了「陳飛宇劉昊然幸福肥」熱門詞條，兩位昔日骨感男神同時「大了一號」，成了娛樂圈近期的熱議趣聞。

精華 FAQ

  • 因他在直播中的臉部狀態被指明顯圓潤，過去清晰的下顎線幾乎消失，整體看起來胖了一圈，立刻成為網友熱議話題。

  • 因先前他與迪麗熱巴傳出緋聞，雖未有實質同框證據，但這次外型變化被拿來戲稱是戀愛幸福肥，讓八卦討論再度升溫。

  • 粉絲指出他本來就是易胖體質，且少年時期曾胖到110公斤，後來靠毅力減重成功，因此這次變圓不必過度解讀。

迪麗熱巴

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