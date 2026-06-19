周冬雨首演話劇翻車 看稿念詞挨轟不敬業 網吐槽：像看彩排

周冬雨演話劇被指全程依賴提詞器、手持台本念詞還多次念錯。(取材自微博)

影后周冬雨近日首度參演話劇，與段奕宏、陳明昊主演阿那亞戲劇節開幕大戲「文城」，沒想到演出後卻遭大批觀眾批評是「翻車現場」，周冬雨被指全程依賴提詞器、手持台本念詞還多次念錯，引發全網差評與職業態度爭議，相關話題迅速衝上熱搜。

綜合揚子晚報等媒體報導，「文城」改編自作家余華同名小說，票價介於480元至880元人民幣，部分觀眾甚至加價至1280元購票。然而演出結束後，社群平台卻湧現大量負評，不少觀眾開轟，「花錢看了一場公開彩排」、「把觀眾當傻子」、「毫無敬業精神」。

爭議焦點集中在演員表現。不少觀眾指出，三位主演幾乎全程依賴提詞器，後段甚至直接手持劇本朗讀台詞。其中周冬雨被指頻頻低頭看稿，即便照稿念仍出現卡頓與口誤，還把台詞中的「胎髮和眉毛」誤念成「胎毛」，事後僅以一句「Oh no」帶過，引發觀眾不滿。

除了台詞問題，舞台呈現也遭到質疑。由於演出採海邊戶外舞台形式，提詞器、工作人員調度甚至導演現場指揮畫面都清楚暴露在觀眾眼前，加上周冬雨一人分飾多角、劇本大量實驗性表達，讓不少熟悉原著的觀眾直呼難以入戲。

事件發酵後，周冬雨被發現已掉粉超過3萬。許多網友認為，對舞台劇演員而言，熟記台詞是最基本的專業要求，即使是影后也不例外，因此批評三位主演集體「拉低行業標準」。

不過，也有部分觀眾持不同看法，認為「文城」屬於先鋒實驗戲劇，「本就不走尋常路」、「一切新興藝術表達都需要經歷被看見、被質疑、被理解、被認同的多階段發展」；導演陳明昊也在現場解釋自己本來就沒讓演員背詞。相關爭議持續發酵中。