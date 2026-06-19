我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃120萬人次湧紐約 恐藏人口販運

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

卸任「浪姐」隊長去旅行？孫怡面試「花少8」 主打不內耗人格

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫怡說自己遇事絕不鑽牛角尖，也不會輕易糾結焦慮。(取材自微博)
孫怡說自己遇事絕不鑽牛角尖，也不會輕易糾結焦慮。(取材自微博)

人氣慢綜藝「花兒與少年8」籌備工作正如火如荼展開，節目組近日釋出最新面試花絮，引發全網熱烈討論。其中，正在參加「浪姐」的女星孫怡，日前在節目後台與「花少」導演李超進行了一場坦誠且趣味十足的面談，她「鬆弛通透」的個性被大讚高度適配長途旅行。

據悉，此前有大批熱心網友在導演評論區極力推薦孫怡、陳瑤加入新一季的旅行。導演李超當時以「已經安排了見面」大方回應，如今面試物料正式曝光，證實節目組確實已展開積極接觸。

從曝光的面試片段中可見，孫怡展現了內娛少有的直率與清醒。她面對鏡頭直言自己這次「主打不內耗」，遇事絕不鑽牛角尖，也不會輕易糾結焦慮，並且非常樂意在集體生活中為大家張羅各項事務。

令人耳目一新的是，孫怡並未刻意包裝完美的人設，反而非常坦誠地主動自曝短板。她笑稱自己「體力一般、不擅長做飯、英語也算不上流利」。這種不迴避缺點的真實態度，立刻擄獲了導演組與廣大網友的心。

其實，孫怡近期的路人緣可謂水漲船高。她在「浪姐」中剛卸任隊長，與陳瑤、何宣林等隊友的親密互動便頻頻登上熱搜。路透照片中她「左擁右抱」的颯爽姿態，更被網友盛讚為「瀟灑大小姐」。隨著面試花絮公開，粉絲們紛紛敲碗期待孫怡能加盟「花少」。

精華 FAQ

  • 她在節目後台與導演李超面談時，直接表達自己主打不內耗，遇事不鑽牛角尖，也不易焦慮，整體態度顯得坦率又鬆弛。

  • 孫怡沒有刻意包裝人設，反而主動提到自己體力一般、不擅長做飯，英文也不算流利，展現出願意真實面對缺點的態度。

  • 因為她的個性被認為適合長途旅行，既能在集體生活中張羅事情，又有清醒不內耗的特質，加上近期路人緣提升，因此呼聲很高。

上一則

被父親打掉牙齒含血吞…吳倩自曝童年創傷 靠養育女兒自我療癒

延伸閱讀

三金影后進綜藝…周冬雨加盟「花少」網憂：徹底沒戲拍

三金影后進綜藝…周冬雨加盟「花少」網憂：徹底沒戲拍
曾沛慈「浪姐」4公咽喉炎照樣奪冠 范瑋琪墊底痛哭

曾沛慈「浪姐」4公咽喉炎照樣奪冠 范瑋琪墊底痛哭
「不能為曝光而曝光」 陶昕然拒返場浪姐 放棄總決賽亮相

「不能為曝光而曝光」 陶昕然拒返場浪姐 放棄總決賽亮相
內娛寒冬是真的？ 董子健微博電影之夜獲獎 致詞突喊「最近很空」

內娛寒冬是真的？ 董子健微博電影之夜獲獎 致詞突喊「最近很空」

熱門新聞

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

2026-06-11 21:03
黃大煒驚傳驟逝。(本報資料照片)

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

2026-06-14 02:20
福原愛。(取材自微博)

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

2026-06-13 23:42

超人氣

更多 >
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」

台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」