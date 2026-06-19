卸任「浪姐」隊長去旅行？孫怡面試「花少8」 主打不內耗人格
人氣慢綜藝「花兒與少年8」籌備工作正如火如荼展開，節目組近日釋出最新面試花絮，引發全網熱烈討論。其中，正在參加「浪姐」的女星孫怡，日前在節目後台與「花少」導演李超進行了一場坦誠且趣味十足的面談，她「鬆弛通透」的個性被大讚高度適配長途旅行。
據悉，此前有大批熱心網友在導演評論區極力推薦孫怡、陳瑤加入新一季的旅行。導演李超當時以「已經安排了見面」大方回應，如今面試物料正式曝光，證實節目組確實已展開積極接觸。
從曝光的面試片段中可見，孫怡展現了內娛少有的直率與清醒。她面對鏡頭直言自己這次「主打不內耗」，遇事絕不鑽牛角尖，也不會輕易糾結焦慮，並且非常樂意在集體生活中為大家張羅各項事務。
令人耳目一新的是，孫怡並未刻意包裝完美的人設，反而非常坦誠地主動自曝短板。她笑稱自己「體力一般、不擅長做飯、英語也算不上流利」。這種不迴避缺點的真實態度，立刻擄獲了導演組與廣大網友的心。
其實，孫怡近期的路人緣可謂水漲船高。她在「浪姐」中剛卸任隊長，與陳瑤、何宣林等隊友的親密互動便頻頻登上熱搜。路透照片中她「左擁右抱」的颯爽姿態，更被網友盛讚為「瀟灑大小姐」。隨著面試花絮公開，粉絲們紛紛敲碗期待孫怡能加盟「花少」。
她在節目後台與導演李超面談時，直接表達自己主打不內耗，遇事不鑽牛角尖，也不易焦慮，整體態度顯得坦率又鬆弛。 孫怡沒有刻意包裝人設，反而主動提到自己體力一般、不擅長做飯，英文也不算流利，展現出願意真實面對缺點的態度。 因為她的個性被認為適合長途旅行，既能在集體生活中張羅事情，又有清醒不內耗的特質，加上近期路人緣提升，因此呼聲很高。
精華 FAQ
她在節目後台與導演李超面談時，直接表達自己主打不內耗，遇事不鑽牛角尖，也不易焦慮，整體態度顯得坦率又鬆弛。
孫怡沒有刻意包裝人設，反而主動提到自己體力一般、不擅長做飯，英文也不算流利，展現出願意真實面對缺點的態度。
因為她的個性被認為適合長途旅行，既能在集體生活中張羅事情，又有清醒不內耗的特質，加上近期路人緣提升，因此呼聲很高。
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