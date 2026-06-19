王菲、竇靖童入圍音樂大賞 「最強母女檔」頂峰相遇

王菲和竇靖童母女檔雙雙入圍第四屆浪潮音樂大賞。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王菲以〈世界贈予我的〉入圍年度歌曲與年度製作兩項大獎。

王菲以〈世界贈予我的〉入圍年度歌曲與年度製作兩項大獎。 重點二： 竇靖童憑〈fruit fly〉入圍最佳流行歌曲，母女首度主流獎項同框。

竇靖童憑〈fruit fly〉入圍最佳流行歌曲，母女首度主流獎項同框。 重點三：評審強調作品品質為唯一標準，兩代音樂風格獲專業肯定。

第四屆浪潮音樂大賞日前公布入圍名單。天后王菲 憑藉「世界贈予我的」入圍年度歌曲與年度製作兩項通類大獎，竇靖童則以「fruit fly」提名最佳流行歌曲。母女倆首次在主流音樂獎項中同框雙提名，引發「最強母女檔」的音樂傳承熱議。

浪潮音樂大賞由浪潮評委會發起，數百位華語音樂創作人歷時數月對2025年全年超萬首作品進行獨立評選，評審機制獨立於商業流量，以「作品質量為唯一標準」。

王菲的抒情單曲與竇靖童的個性創作，分別在通類與風格類兩個維度獲得專業認可，王菲代表經典，竇靖童代表先鋒，兩代音樂人在同一份名單中完成風格對話，被視為評審對經典底蘊與先鋒表達的雙重肯定。

「世界贈予我的」這首2025年央視春晚特別單曲，由袁晶作詞、曹正杰作曲，王菲的演唱被形容為「以溫柔的眼光審視世界，世界亦會以同樣的真誠回應」。有媒體指出，王菲用她標誌性的嗓音，把「一場病也會慢慢痊癒搖風鈴，一場空也能漸漸填滿真感情」唱進了無數聽眾心裡。這首不迎合流量的作品，此次入圍兩項通類大獎，證明品質本身才是最好的通行證。

竇靖童此次入圍的作品「fruit fly」，是她與南韓獨立樂隊The Black Skirts的合作曲，2025年10月發行。歌曲以「果蠅」這個微小生物為意象，隱喻某種瑣碎、揮之不去又充滿生命力的存在狀態，在另類流行與獨立搖滾的基底上，營造出夢幻、疏離又充滿想像力的聲音景觀。與母親那種直抵人心的敘事不同，竇靖童的審美更偏向個人化、不迎合主流市場的「小而美」。

兩種風格，兩種代際，同一份提名名單，「王菲竇靖童雙提名」隨即上了熱搜。有網友留言評論這是「音樂基因傳承」獲讚最多，許多網友感嘆母女二人用作品說話，以實力獲得專業認可，而非靠炒作或家庭標籤；一個唱給世界，一個探索自己，二人各自精彩又在頂峰相遇。不少樂迷表示期待在9月頒獎禮上看到母女同台的畫面，將成為華語樂壇「傳承與突破」的盛景。

不過王菲與竇靖童均未入圍最佳女歌手。該類別六位提名人為蔡依林、陳小霞、祁紫檀、單依純、張碧晨、張韶涵。本屆浪潮音樂大賞共揭曉7大類35項榮譽入圍名單，單依純以10項提名領跑，蔡依林、陶喆各獲5項提名。