王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

憑藉「倩女幽魂」中「聶小倩」一角風靡全亞洲的傳奇女神王祖賢 ，息影多年定居加拿大，一舉一動仍是外界關注焦點。18日女神罕見在小紅書 上傳影片，大方公開居家Vlog，不僅無預警曝光了位於溫哥華、市值破億（台幣，下同）的私人奢華豪宅，更意外展現出私底下極具反差萌的「笨拙一面」，瞬間閃瞎全網。

過去王祖賢曾坦言，自己在37歲時就已實現財富自由「手上的錢這輩子都花不完」，外界更盛傳其身價高達300億。而她充滿質感且禪意盎然的退休 生活，也隨著鏡頭首度揭開神秘面紗。

影片中，王祖賢透露，自己即將前往美國矽谷出差一個月，攜手推廣中醫艾灸事業，因此大方與粉絲分享「行李箱打包日常」，而她的私密閨房也首度開箱，主臥室配有一整面令人屏息的巨型落地窗，在家就能將絕美的山海景色盡收眼底。

另外，在鏡頭中，王祖賢的浴室則奢華地採用全大理石設計搭配高檔浴缸，而當她轉身挑選衣物時，身後兩面牆頂天立地的巨型衣櫥更令人嘆為觀止。不過，最吸睛的莫過於王祖賢為了潛心向佛，特別因地制宜規劃的「透明玻璃禮佛室」，在莊嚴與現代設計感之間取得完美平衡。

而不久後，王祖賢整理累了，便隨性地走到景觀陽台放鬆，毫無架子地坐在長形藤椅上吹著海風、愜意喝飲料。看著鏡頭前她那隨性自在、不加修飾的真實模樣，不僅打破了巨星的距離感，也讓無數老影迷隔空感受到，這位昔日亞洲第一美女在褪去演藝圈浮華後，內心最平靜、幸福且令人艷羨的優雅姿態。

王祖賢家的陽台有壯闊的景觀。圖／摘自小紅書

王祖賢大方地將閨房入鏡。（取材自小紅書）

王祖賢家內部裝潢大公開。（取材自小紅書）

王祖賢家中往外看有絕美的景觀。（取材自小紅書）