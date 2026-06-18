我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

體驗世界盃 中央公園免費球場啟用 決賽將辦萬人直播派對

避暑好去處 AMC推出夏季3元電影特價票

向佐直面父親花5億都捧不紅自己爭議：我就是阿斗

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
向佐在訪談中。（取材自微博）
向佐在訪談中。（取材自微博）

最近，向佐在易立競的深度訪談「言外之易」裡說了一句話，直接把自己送上了熱搜——「你花五個億（人民幣，下同）都扶不起向佐，那我就是阿斗」。一向被網友吐槽「豪門廢太子」的向佐，這次在專訪裡犀利地直面「資源餵到吐都紅不了」的爭議，全程坦誠、不裝體面，真實到讓不少網友愣住，真實到讓人改觀。

據網易報導，在訪談中，向佐一改以往迴避姿態，直接用外界最尖銳的嘲諷開場。當易立競問及「扶不起的阿斗」這個標籤時，他直言：「你花五個億都扶不起向佐，那我就是阿斗」。但他也承認其實很介意這句話，「哪個阿斗不介意？」

他回顧自己在傳統電影賽道上的掙扎：「電影我很刻意去證明，但是我證明不了」。父親向華強拍了200部電影，有100部成功；而自己用了20年學電影、閉關六年練功夫，卻始終沒能得到認可。那部號稱「全明星陣容」的「封神傳奇」失利後，巨額投入打了水漂，外界的嘲諷鋪天蓋地，但他沒有躲起來，被問到全網黑時：「好過沒有聲音，我不怕過程被罵，我要的是結果」。

他還透露，自己那些看似抽象的行為其實都經過思考，「娛樂大眾不是悶死大眾」。

在傳統電影賽道受挫後，向佐全力投入自己曾經「看不起」的直播與短劇行業。他坦言，以前覺得短劇「三天就一部，七天就一部，真能看嗎？」，但後來他「非常努力地在幹這兩個行業」，稱「直播我幹到頭部了，短劇我也是算個頭部演員了」，他還告誡觀眾：「千萬不要看不起某個行業」。

他表示，短劇的成功還幫他接到了新的部長劇和電影邀約，感嘆：「我那麼努力20年在電影行業跑不出來，反而幹完直播、幹短劇，電影開始請我了」。

關於「面子」和「尊嚴」，向佐認為「面子沒那麼重要」，但「尊嚴不一樣……你可以沒面子，但你骨子裡一定要撐著，這叫尊嚴」。過去因為失敗太多而極度緊繃，「讓我笑都笑不出來」，而2024年後感受到的成功，讓他有了選擇權，人也變得鬆弛了。

當易立競問起與郭碧婷的婚姻時，向佐給堅定回應：「我還深深愛著她」，並稱郭碧婷「是另外一種向太」，能長時間陪伴孩子、守得住家。

他還罕見地談及弟弟向佑，一度哽咽地說，無法接受父母對弟弟的公開批評和偏見，認為「為什麼要對一個孩子有要求呢你們都那麼成功了」。他動情地說：「我很愛我弟弟，我寧願分給他一半」。

向佐這段談話，坦蕩得讓不少網友愣住，不少網友說：這一次，阿斗撐住了。

精華 FAQ

  • 他直接表示「你花五個億都扶不起向佐，那我就是阿斗」，並承認自己其實很介意這個標籤，但也不再迴避，選擇正面承接外界批評。

  • 向佐說自己在電影路上努力二十年仍證明不了什麼，反而在曾看不起的直播與短劇中找到成果，甚至因此接到新的電影邀約，讓他看見轉機。

  • 他提到仍深愛郭碧婷，認為她能守住家庭；也談到弟弟向佑時一度哽咽，表示無法接受父母對弟弟的苛責，甚至說願意分給弟弟一半。

上一則

「有票去不了現場」布魯克林世界盃廣告 暗示貝克漢家族鬧劇卻翻車

延伸閱讀

向太出手撕破好幾段戀情 向佐鬆口認了：她不喜歡就有很大阻力

向太出手撕破好幾段戀情 向佐鬆口認了：她不喜歡就有很大阻力
娛樂／33年了 鞏俐仍難忘「霸王別姬」那些事

娛樂／33年了 鞏俐仍難忘「霸王別姬」那些事
娛樂／小成本拍出大爆款 「給阿嬤的情書」創奇蹟

娛樂／小成本拍出大爆款 「給阿嬤的情書」創奇蹟
娛樂／李滄東：Netflix不會改變我 但會改變韓語電影

娛樂／李滄東：Netflix不會改變我 但會改變韓語電影

熱門新聞

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

2026-06-11 21:03
黃大煒驚傳驟逝。(本報資料照片)

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

2026-06-14 02:20
福原愛。(取材自微博)

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

2026-06-13 23:42

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見