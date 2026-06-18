向佐直面父親花5億都捧不紅自己爭議：我就是阿斗

向佐在訪談中。（取材自微博）

最近，向佐在易立競的深度訪談「言外之易」裡說了一句話，直接把自己送上了熱搜——「你花五個億（人民幣，下同）都扶不起向佐，那我就是阿斗」。一向被網友吐槽「豪門廢太子」的向佐，這次在專訪裡犀利地直面「資源餵到吐都紅不了」的爭議，全程坦誠、不裝體面，真實到讓不少網友愣住，真實到讓人改觀。

據網易報導，在訪談中，向佐一改以往迴避姿態，直接用外界最尖銳的嘲諷開場。當易立競問及「扶不起的阿斗」這個標籤時，他直言：「你花五個億都扶不起向佐，那我就是阿斗」。但他也承認其實很介意這句話，「哪個阿斗不介意？」

他回顧自己在傳統電影賽道上的掙扎：「電影我很刻意去證明，但是我證明不了」。父親向華強拍了200部電影，有100部成功；而自己用了20年學電影、閉關六年練功夫，卻始終沒能得到認可。那部號稱「全明星陣容」的「封神傳奇」失利後，巨額投入打了水漂，外界的嘲諷鋪天蓋地，但他沒有躲起來，被問到全網黑時：「好過沒有聲音，我不怕過程被罵，我要的是結果」。

他還透露，自己那些看似抽象的行為其實都經過思考，「娛樂大眾不是悶死大眾」。

在傳統電影賽道受挫後，向佐全力投入自己曾經「看不起」的直播與短劇行業。他坦言，以前覺得短劇「三天就一部，七天就一部，真能看嗎？」，但後來他「非常努力地在幹這兩個行業」，稱「直播我幹到頭部了，短劇我也是算個頭部演員了」，他還告誡觀眾：「千萬不要看不起某個行業」。

他表示，短劇的成功還幫他接到了新的部長劇和電影邀約，感嘆：「我那麼努力20年在電影行業跑不出來，反而幹完直播、幹短劇，電影開始請我了」。

關於「面子」和「尊嚴」，向佐認為「面子沒那麼重要」，但「尊嚴不一樣……你可以沒面子，但你骨子裡一定要撐著，這叫尊嚴」。過去因為失敗太多而極度緊繃，「讓我笑都笑不出來」，而2024年後感受到的成功，讓他有了選擇權，人也變得鬆弛了。

當易立競問起與郭碧婷的婚姻時，向佐給堅定回應：「我還深深愛著她」，並稱郭碧婷「是另外一種向太」，能長時間陪伴孩子、守得住家。

他還罕見地談及弟弟向佑，一度哽咽地說，無法接受父母對弟弟的公開批評和偏見，認為「為什麼要對一個孩子有要求呢你們都那麼成功了」。他動情地說：「我很愛我弟弟，我寧願分給他一半」。

向佐這段談話，坦蕩得讓不少網友愣住，不少網友說：這一次，阿斗撐住了。