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觀影說劇／肖戰憶拍「藏海傳」爬墓穴 滿身是血又留疤

記者陳慧貞／綜合報導
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肖戰(左)、張婧儀在「藏海傳」成「特工夫婦」。(圖／中天娛樂台提供)
肖戰(左)、張婧儀在「藏海傳」成「特工夫婦」。(圖／中天娛樂台提供)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰分享《藏海傳》拍攝辛苦與受傷經歷，鄭曉龍高度肯定其表現，劇組也正籌備第二季並引發原班人馬話題。

陸劇頂流男神肖戰主演古裝權謀劇「藏海傳」，劇中飾演背負滅門血案的「藏海」，他在劇中不僅挑戰大量高強度情緒戲，面對複雜人性與權力鬥爭展現深沉內斂的一面，加上劇情反轉精采而引發熱議。

談及印象深刻的一場戲，肖戰表示對於「斷龍石」那場戲記憶猶新，劇中他遭奸人設計為太后殉葬，最後靠機智應變滿身鮮血死裡逃生。他透露，因為這場戲拍攝過程他吃足苦頭，關在密室中拍戲，加上環境粉塵問題，拍到連身體健康都出現小狀況。他更坦言當時因在墓裡爬來爬去，導致腿上有傷還留下疤痕。

後宮甄嬛傳」導演鄭曉龍擔任「藏海傳」總導演，對肖戰在劇中表現給予高度肯定。肖戰聽聞後則謙虛回應「不敢當、不敢當」。

提到劇中「藏海」一心為父母報仇，戲外的肖戰與父母感情深厚，從小在充滿愛與安全感的家庭長大，即使父母偶爾會拌嘴，在他眼中仍是「很和諧的生活」，也是支撐自己一路前行的重要力量。肖戰坦言，平時忙於工作，習慣對父母報喜不報憂，只要有時間，就會帶爸媽一起旅行，之前還進行一場歐洲孝親之旅。

而被外界稱讚「很有少年感」時，肖戰則有些害羞地說：「可能是爸媽生得好。」

近期「藏海傳」劇組在官方微博宣布「藏海傳2」即將開始籌備，「無肖戰不藏海」的關鍵詞更迅速成為討論話題，導演鄭曉龍被問原班人馬問題時，僅表示需看劇本而定。但他也直言男主角一定是肖戰：「因為『藏海傳』是肖戰演的，沒有肖戰，就這個男主角沒有了，那『藏海』就是另一個人了。」令人期待第二季劇情走向及演出陣容。

肖戰主演「藏海傳」，拍殉葬戲吃足苦頭。(圖／中天娛樂台提供)
肖戰主演「藏海傳」，拍殉葬戲吃足苦頭。(圖／中天娛樂台提供)

精華 FAQ

  • 他飾演背負滅門血案的藏海，必須在複雜權謀與人性鬥爭中周旋，並以深沉內斂的演法承接大量高強度情緒戲，成為全劇焦點。

  • 他印象最深的是斷龍石那場戲，角色被設計為太后殉葬，最後靠機智脫困。拍攝時他困在密室、爬行於墓穴，還因粉塵與受傷留下疤痕。

  • 劇組已宣布《藏海傳2》開始籌備，鄭曉龍表示原班人馬要看劇本而定，但強調男主角一定是肖戰，因為少了他，藏海這個角色就不成立。

肖戰 後宮甄嬛傳

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