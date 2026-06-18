Angelababy變精靈公主直播 陳赫突現身狂刷禮物當榜一

楊穎出席品牌活動亮相直播間，網友讚「像精靈公主」。(視頻截圖)

大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）近日以代言人身分參與品牌專場直播，她身穿淺青色短裙亮相，粉絲大讚宛如精靈公主。這場直播中還出現神祕嘉賓，與Baby在初代「奔跑吧兄弟」結緣的藝人陳赫突然現身，還接連送出禮物，迅速登上榜一大哥，見證了彼此間長期以來的友誼。網友直呼，「初代跑男的含金量還在上升」、「別人的榜一是土豪，她的榜一是老熟人」。

當天直播過程中，陳赫突然現身直播間，並送出高價禮物，迅速登上打賞榜第一名。Baby認出陳赫帳號後，笑著連聲道謝：「謝謝赫赫」、「謝謝赫哥」，自然不做作的互動畫面隨即引發網友討論。

Angelababy(左)現身直播間，陳赫為她刷禮物，並且已經登頂榜一。(視頻截圖)

直播聊天室中，不時出現「因為陳赫來看Baby」、「跑男粉集合」等留言，許多網友將焦點放在兩人的多年交情，此次互動也勾起了不少人對初代「奔跑吧兄弟」的回憶，相關話題隨後登上微博 熱搜。

陳赫與Baby自2014年參與「奔跑吧兄弟」第一季以來建立深厚情誼，曾被觀眾稱為「赫穎兄妹」。節目中兩人多次合作完成任務，也曾被安排為「周五情侶」組合，累積不少經典畫面。

楊穎(左)、陳赫因參與「奔跑吧兄弟」，建立深厚情誼。(取材自微博）