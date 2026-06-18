Angelababy變精靈公主直播 陳赫突現身狂刷禮物當榜一
大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）近日以代言人身分參與品牌專場直播，她身穿淺青色短裙亮相，粉絲大讚宛如精靈公主。這場直播中還出現神祕嘉賓，與Baby在初代「奔跑吧兄弟」結緣的藝人陳赫突然現身，還接連送出禮物，迅速登上榜一大哥，見證了彼此間長期以來的友誼。網友直呼，「初代跑男的含金量還在上升」、「別人的榜一是土豪，她的榜一是老熟人」。
當天直播過程中，陳赫突然現身直播間，並送出高價禮物，迅速登上打賞榜第一名。Baby認出陳赫帳號後，笑著連聲道謝：「謝謝赫赫」、「謝謝赫哥」，自然不做作的互動畫面隨即引發網友討論。
直播聊天室中，不時出現「因為陳赫來看Baby」、「跑男粉集合」等留言，許多網友將焦點放在兩人的多年交情，此次互動也勾起了不少人對初代「奔跑吧兄弟」的回憶，相關話題隨後登上微博熱搜。
陳赫與Baby自2014年參與「奔跑吧兄弟」第一季以來建立深厚情誼，曾被觀眾稱為「赫穎兄妹」。節目中兩人多次合作完成任務，也曾被安排為「周五情侶」組合，累積不少經典畫面。
Angelababy以品牌代言人身分參與專場直播，身穿淺青色短裙亮相，整體氣質被粉絲形容像精靈公主，成為當場最受關注的視覺焦點之一。 陳赫突然現身直播間後，接連送出高價禮物，很快登上打賞榜第一名。Baby認出他的帳號後連聲道謝，兩人互動自然，也立刻引發網友熱議。 陳赫與Baby自2014年參與《奔跑吧兄弟》第一季以來建立深厚交情，曾被稱為赫穎兄妹。這次榜一是老熟人的畫面，讓不少人想起初代跑男回憶。
精華 FAQ
Angelababy以品牌代言人身分參與專場直播，身穿淺青色短裙亮相，整體氣質被粉絲形容像精靈公主，成為當場最受關注的視覺焦點之一。
陳赫突然現身直播間後，接連送出高價禮物，很快登上打賞榜第一名。Baby認出他的帳號後連聲道謝，兩人互動自然，也立刻引發網友熱議。
陳赫與Baby自2014年參與《奔跑吧兄弟》第一季以來建立深厚交情，曾被稱為赫穎兄妹。這次榜一是老熟人的畫面，讓不少人想起初代跑男回憶。
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