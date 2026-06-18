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早年偶像團體出道… 侯明昊補位「歌手」 網酸一句話

娛樂新聞組／綜合報導
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侯明昊加入「歌手2026」補位陣容，引發網友議論。(取材自微博)
侯明昊加入「歌手2026」補位陣容，引發網友議論。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

以演員走紅的侯明昊宣布補位歌手2026，透露經兩個月面試才取得資格，並將以保留風格的方式挑戰舞台，引發網友正反兩極討論。

向來以演員身分廣為人知的大陸男星侯明昊，近日官宣加入「歌手2026」補位陣容，相關消息迅速登上熱搜。據悉，他並非直接獲得邀請，而是主動參與節目面試，歷經約兩個月評估後才成功取得補位資格。其他補位歌手還包括楊坤、張遠、劉惜君等。

面對外界對「演員跨界當歌手」的討論，侯明昊近日受訪時坦言，能夠站上「歌手」舞台本身就是一次突破。他透露，選曲上會保留自己的音樂風格，同時兼顧大眾接受度，希望觀眾看完表演後，能夠留下「侯明昊好聽」的印象。

事實上，侯明昊並非首次以歌手身分亮相。早年以偶像團體成員出道的他，一直未放棄音樂夢想，只是近年因戲劇作品人氣飆升，讓演員身分更加鮮明。如今挑戰「歌手2026」，也被不少粉絲視為重拾初心的重要一步。

現年28歲的侯明昊近年憑藉多部熱門影視作品累積高人氣。其中最具代表性的作品包括「護心」、「異人之下」、「少年白馬醉春風」、「入青雲」、「玉茗茶骨」等，均取得破萬熱度或高收視。

不過，侯明昊補位消息曝光後，網路評價呈現兩極。支持者認為，他擁有偶像歌手出身背景，加上多年舞台經驗，具備參加「歌手」的條件，直呼，「人家是帶著全開麥的防彈衣來參賽的」；但也有人不看好，吐槽侯明昊「這年頭流行自己找苦吃？」相關話題引發熱議。

精華 FAQ

  • 他並非直接受邀，而是主動參與節目面試，經過約兩個月的評估後，才成功取得補位資格，正式加入歌手2026陣容。

  • 他受訪時表示，能站上歌手舞台本身就是突破，選曲會兼顧自己的音樂風格與大眾接受度，希望觀眾最後留下他好聽的印象。

  • 支持者認為他有偶像歌手出身與舞台經驗，具備參賽條件；反對者則吐槽他自找苦吃，認為演員跨界唱歌仍有不少質疑聲浪。

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