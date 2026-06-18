「奉子成婚」？霍啟山、娜然傳已領證 郭晶晶成妯娌

霍啟山(右圖)與娜然(左圖)傳已領證結婚。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 霍啟山與娜然被指已悄悄領證，並計畫11月於三亞辦婚禮，相關傳聞引爆熱搜，也引發是否奉子成婚與豪門認可的討論。

香港 企業家霍英東家族第三代孫43歲霍啟山和29歲大陸女星娜然要結婚了？霍啟山日前被曝與娜然已悄悄領結婚證，並計畫11月在三亞舉辦婚禮，甚至有「奉子成婚」的猜測；相關話題登上熱搜第一，雙方尚未對此傳言回應。不少網友則好奇，霍啟山前女友章子怡 都沒能嫁入豪門，霍家真會同意娜然進門？

就在三公子霍啟仁於雲南麗江玉龍雪山低調完成人生重要儀式後不久，近日網傳有權威來源證實，二公子霍啟山已敲定婚期，婚禮全程將遵循家族一貫的私密性與莊重感。

消息一釋出，即刻引爆微博、小紅書 、抖音等多平台熱搜；部分網友盛讚娜然「清醒型大女主」，憑實力實現階層躍遷；部分網友則翻出霍啟山情感軌跡，包括與章子怡的一段情，兩人傳因「戲子難入霍門」被迫分手，但同是女演員，卻在十多年後由娜然破局，讓網友感慨時代變遷下豪門標準以已悄然鬆動。

有大量討論則聚焦於近期流傳是否因為娜然已懷孕而急著成婚的猜測。不過有網友貼出近期娜然現身重慶國際動漫展，全程站立主持，高清生圖腰腹線條流暢緊實，體態輕盈穩健，似消解有孕傳聞。

霍啟山和娜然自2024年相戀以來，多次被拍到共同出席霍家重要場合，包括2025年11月霍啟仁婚禮、2026年1月霍震霆米蘭壽宴及春節家族義大利旅行，娜然均以「準兒媳」身分融入霍家核心圈層。

若娜然確定將嫁入豪門，將成為繼跳水皇后郭晶晶、設計師南風之後，第三位獲得霍氏宗族全票認可的霍家兒媳。

娜然1997年出生，是中俄血統融合孕育的獨特氣質美人，2015年，年僅19歲的她獨自赴港發展，簽約的時尚經紀機構股東名錄中，有霍啟山的實名持股紀錄。隨後在「封神第一部」以極具張力的「蘇妲己」形象驚艷銀幕，迅速躋身一線女演員梯隊。

霍啟山(右圖)與娜然。（取材自微博）