鞠婧禕高定服慶生 32歲變身人魚公主 粉絲讚：分明23歲

女星鞠婧禕發布深海人魚高訂寫真。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 鞠婧禕32歲生日釋出深海人魚高訂寫真，憑亮片禮服與濕髮水鑽妝登上熱搜，粉絲也以多地應援為她慶生。

大陸女星鞠婧禕日前迎來32歲生日，她發布生日微博 感謝粉絲，工作室也發布慶生照，其中深海人魚高訂寫真最出圈；鞠婧禕一身人魚亮片裙波光粼粼，被網友讚嘆像迪士尼 公主：「這哪是32歲，這分明是23歲倒著長。」還有人調侃：「鞠婧禕的臉和年齡，就像我和工資——完全對不上號」。

鞠婧禕微博配文「潮聲漸起，每一步都有迴響。風起時揚帆，浪湧處從容」，向粉絲表達感謝。官方工作室「鞠婧禕_Official」卡點連續放出兩套大片，其中一組深海人魚高訂寫真，直接將「人魚公主」話題送上熱搜。

引爆全網討論的「深海人魚」主題中，鞠婧禕身穿越南設計師品牌Phan Huy 2026春夏高定禮服，搭配Fred珠寶，在濕髮水鑽妝的加持下，直接化身波光粼粼的深海人魚。

女星鞠婧禕迎來32歲生日。（取材自微博）

從2025年「時裝」開年刊的深海大片，到星光大賞的Zuhair Murad藍裙，再到今年3月的海洋館營業照，「人魚」幾乎成了她最具辨識度的美學標籤之一。粉絲也迅速將這套造型納入「動物塑」文化，稱之為「美人魚塑」。

來自各方的祝福也如約而至。合作品牌送上專屬祝福，各大平台盤點一路走來的屏幕形象，從「花間令」的楊采薇，到「滿月綺紀」、「千香」裡的全新角色，雪飛霜、白素貞、韓芸汐等，一個個風格迥異的人物，見證著長久以來的沉澱與打磨，待播劇集也讓大家滿懷期待。

粉絲以溫柔的方式奔赴這場生辰之約。杭州出現整棟橘色燈光樓宇的「痛樓」告白，杭州3000塊電梯屏同步投放生日祝福，香港銅鑼灣則解鎖3D裸眼四連屏，粉絲以「32歲的笑笑會是個特別幸福的人」等祝福密集刷屏。

女星鞠婧禕發布深海人魚高訂寫真。（取材自微博）