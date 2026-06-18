我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

鞠婧禕高定服慶生 32歲變身人魚公主 粉絲讚：分明23歲

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女星鞠婧禕發布深海人魚高訂寫真。（取材自微博）
女星鞠婧禕發布深海人魚高訂寫真。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

鞠婧禕32歲生日釋出深海人魚高訂寫真，憑亮片禮服與濕髮水鑽妝登上熱搜，粉絲也以多地應援為她慶生。

大陸女星鞠婧禕日前迎來32歲生日，她發布生日微博感謝粉絲，工作室也發布慶生照，其中深海人魚高訂寫真最出圈；鞠婧禕一身人魚亮片裙波光粼粼，被網友讚嘆像迪士尼公主：「這哪是32歲，這分明是23歲倒著長。」還有人調侃：「鞠婧禕的臉和年齡，就像我和工資——完全對不上號」。

鞠婧禕微博配文「潮聲漸起，每一步都有迴響。風起時揚帆，浪湧處從容」，向粉絲表達感謝。官方工作室「鞠婧禕_Official」卡點連續放出兩套大片，其中一組深海人魚高訂寫真，直接將「人魚公主」話題送上熱搜。

引爆全網討論的「深海人魚」主題中，鞠婧禕身穿越南設計師品牌Phan Huy 2026春夏高定禮服，搭配Fred珠寶，在濕髮水鑽妝的加持下，直接化身波光粼粼的深海人魚。

女星鞠婧禕迎來32歲生日。（取材自微博）
女星鞠婧禕迎來32歲生日。（取材自微博）

從2025年「時裝」開年刊的深海大片，到星光大賞的Zuhair Murad藍裙，再到今年3月的海洋館營業照，「人魚」幾乎成了她最具辨識度的美學標籤之一。粉絲也迅速將這套造型納入「動物塑」文化，稱之為「美人魚塑」。

來自各方的祝福也如約而至。合作品牌送上專屬祝福，各大平台盤點一路走來的屏幕形象，從「花間令」的楊采薇，到「滿月綺紀」、「千香」裡的全新角色，雪飛霜、白素貞、韓芸汐等，一個個風格迥異的人物，見證著長久以來的沉澱與打磨，待播劇集也讓大家滿懷期待。

粉絲以溫柔的方式奔赴這場生辰之約。杭州出現整棟橘色燈光樓宇的「痛樓」告白，杭州3000塊電梯屏同步投放生日祝福，香港銅鑼灣則解鎖3D裸眼四連屏，粉絲以「32歲的笑笑會是個特別幸福的人」等祝福密集刷屏。

女星鞠婧禕發布深海人魚高訂寫真。（取材自微博）
女星鞠婧禕發布深海人魚高訂寫真。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 最受關注的是她的深海人魚高訂寫真，身穿Phan Huy 2026春夏高定禮服，搭配Fred珠寶與濕髮水鑽妝，整體呈現波光粼粼的海洋幻象。

  • 因她32歲生日釋出的照片狀態亮眼、氣質少女感強，亮片裙與精緻妝造更像迪士尼公主，讓不少網友覺得她外貌與年齡完全對不上。

  • 粉絲在杭州打造整棟橘色燈光痛樓，並於3000塊電梯屏同步祝福，香港銅鑼灣也出現3D裸眼四連屏，密集表達對她的生日祝賀。

微博 迪士尼

上一則

西恩潘要執導2021年國會暴動案 傳布萊德利庫柏主演

下一則

「有票去不了現場」布魯克林世界盃廣告 暗示貝克漢家族鬧劇卻翻車

延伸閱讀

迪麗熱巴拍34歲生日vlog 「我瘦下來很快」成金句

迪麗熱巴拍34歲生日vlog 「我瘦下來很快」成金句
不怕「六四」禁忌 李榮浩連續12年卡點為楊丞琳慶生

不怕「六四」禁忌 李榮浩連續12年卡點為楊丞琳慶生

37歲紀培慧甜嫁交往9年導演男友 生子？2人都想順其自然

37歲紀培慧甜嫁交往9年導演男友 生子？2人都想順其自然
Baby化身精靈公主開直播 陳赫狂刷禮物當榜一

Baby化身精靈公主開直播 陳赫狂刷禮物當榜一

熱門新聞

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

2026-06-11 21:03
黃大煒驚傳驟逝。(本報資料照片)

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

2026-06-14 02:20
福原愛。(取材自微博)

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

2026-06-13 23:42

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見