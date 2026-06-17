李連杰33年後重逢兒子 「新少林五祖」對比照曝光

李連杰（右）與謝苗時隔33年再度同框。(摘自小紅書)

國際功夫巨星李連杰 17日在微博 罕見曬出一張震撼對比照，讓不少影迷瞬間陷入回憶殺。原來是1994年的電影「洪熙官之新少林五祖」中，李連杰與小童星謝苗的合照，而時隔33年前謝苗也已成長為獨當一面的動作硬漢，

回顧這段影史緣分。當時年僅9歲的謝苗在片中飾演李連杰的兒子「洪文定」，精湛俐落的身手與超越年齡的沉穩演技，讓他一炮而紅；隔年兩人乘勝追擊，再度於「給爸爸的信」（赤子威龍）中攜手演出父子，締造了無數驚心動魄的武打名場面。

然而，謝苗並沒有耽溺於「李連杰接班人」的童星光環，近年他成功轉型，在動作影壇走出一條屬於自己的血性之路。由他領銜主演的全新港產動作悍片「火遮眼」（The Furious）近日在台上映，不僅在台灣開出票房佳績，海外口碑同樣炸裂。片中拳拳到肉、毫無保留的硬派打鬥，被無數硬核動作片迷盛讚「看透了老派動作片的極致過癮」。

而2人的同框照也讓李連杰感動直呼：「一眨眼，兒子就長大了！」隨後謝苗也立刻轉發該條動態，幽默隔空喊話：「這一眨眼，30多年吶老爸！」2人逗趣的互動也勾起台港中三地無數觀眾的童年情懷。

李連杰（右）與謝苗當年在「洪熙官之新少林五祖」中合影的畫面。(摘自小紅書)