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黃百鳴入獄 曾停工伴妻抗癌再受矚

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香港著名電影導演、監製黃百鳴涉操縱股份進行內線交易，被判決須即時入獄服刑。（新華...
香港著名電影導演、監製黃百鳴涉操縱股份進行內線交易，被判決須即時入獄服刑。（新華社）

資深香港電影人黃百鳴因內線交易案被裁定罪成，17日於西九龍裁判法院申請撤銷保釋獲批准，即時入獄服刑，執行早前判處的5個月監禁刑期。隨消息曝光，他過去陪伴太太徐文娟抗癌的經歷亦再次引起外界關注。

綜合香港01、明報報導，案件源於2017年天馬影視公布賣盤前。根據案情，黃百鳴被指在掌握內幕消息期間，慫使胞妹於指定時間及價位購入天馬影視股份。案件其後由香港證券及期貨事務監察委員會提出檢控，經審訊後，法院裁定黃百鳴內線交易罪成，判監5個月，並罰款逾9.9萬元（港幣，下同，約1.2萬美元）。

黃百鳴早前獲准以20萬元保釋等候上訴，但17日主動向法院申請撤銷保釋，獲裁判官高偉雄批准，即時收監服刑，意味案件在刑事程序上再有新進展。

黃百鳴在香港影壇活躍多年，是香港電影界的重要人物之一。不過，相較於其電影事業，他多年來公開分享的一段家庭故事，同樣令人印象深刻。

黃百鳴太太徐文娟是他的初戀情人。兩人結婚多年，育有子女。黃百鳴曾坦言，自己年輕時曾有婚外情，直至1997年太太確診第四期卵巢癌，生命一度危在旦夕，才令他重新反思家庭的重要性。

他曾憶述，當年6月13日安排太太接受手術，惟醫生剖腹後發現癌細胞已遍布整個腹腔，最大腫瘤約7至8厘米，由於無法切除只能將傷口縫合，未完成原定手術。醫生曾表示患者剩餘時間有限。

黃百鳴決定暫停所有電影工作，把全部時間投放在照顧太太身上，安排正在加拿大求學的子女回港陪伴母親，希望一家人共同面對難關。他要求家人及前來探病的親友在太太面前一律不准流露悲傷情緒，而是要多說笑話，藉此維持病人求生意志。

除了配合醫院治療外，黃百鳴亦四處尋找不同方法，希望協助太太改善病情。他曾尋訪民間偏方，甚至親身試藥，確認沒有不良反應後才讓太太服用；又曾遠赴廣東偏遠地區打齋祈福，為太太祈求平安。他亦陪伴太太練習抗癌氣功，並堅持每天清晨約4時起床，一同到戶外呼吸新鮮空氣。

經過大半年治療及休養後，徐文娟病情逐漸改善，原本約7厘米的腫瘤縮小至約1厘米，最終成功接受手術切除，其後一直未復發。這段陪伴太太抗癌的經歷，黃百鳴後來整理成書，出版《生存．奮鬥》。

精華 FAQ

  • 他因涉及天馬影視在2017年賣盤前的內線交易案，被法院裁定罪成，判監五個月兼罰款逾九點九萬元；其後主動申請撤銷保釋，遂即時入獄服刑。

  • 黃百鳴早前獲准保釋等候上訴，但在17日主動向法院申請撤銷保釋，並獲裁判官批准，因此立即收監，開始執行早前判處的五個月監禁刑期。

  • 太太徐文娟患第四期卵巢癌時，他暫停所有電影工作，安排子女回港陪伴，叮囑親友不要在病人面前流露悲傷，並四處尋法、試藥、祈福及陪練氣功。

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