戲說從頭／檀健次同居王楚然 「愛情有煙火」毒舌互嗆擦愛火

檀健次(右)、王楚然主演「愛情有煙火」，聚焦職場競爭、感情挫折等當代年輕人熟悉的生活議題。(圖／愛奇藝國際版提供)

由檀健次 、王楚然主演的都市愛情劇「愛情有煙火」近日開播，兩人在劇中化身被迫同住的歡喜冤家，一個是毒舌傲嬌的投行菁英，一個是背負沉重房貸的職場女孩；劇情聚焦房貸壓力、職場競爭、感情挫折等當代年輕人熟悉的生活議題，讓不少觀眾看得心有戚戚焉。

王楚然在劇中飾演的「錢菲」原本沉浸在愛情裡，卻慘遭變心男友拋棄，後又被公司裁員，短時間內同時面臨失戀、失業與房貸壓力。為減輕負擔，她決定出租房間，意外與檀健次飾演的投行菁英「李亦非」及其女友展開同居生活。

其實李亦非的人生也不平順，不僅被女友甩掉，投資也接連失利，因此每次看到錢菲總忍不住脫口「遇見妳就沒好事」、「碰到妳準倒楣」。兩人從鬥嘴冤家一路擦出愛火，成為全劇最大看點。

近年憑藉「獵罪圖鑑」、「長相思」人氣攀升的檀健次，這次詮釋外冷內熱的李亦非，角色表面毒舌，實際上卻相當暖心，不僅出手解救酒醉遭騷擾的錢菲，看見她經痛難受時也會默默買藥照顧。

最有趣的是，從小沒做過家事的李亦非，因與錢菲同住開始學習洗碗、買菜，卻頻頻出包，讓他無奈表示：「我曾經的傲嬌，都能扔到菜市場和洗碗池裡了。」金融菁英跌落凡間的反差模樣，也讓觀眾直呼可愛。

談到角色，檀健次透露，拍戲期間接觸大量金融專業術語，也學到不少溝通與協調技巧。至於自己是否因此變得更毒舌？他笑說，比起毒舌，更欣賞李亦非面對問題時從容不迫。

另外，拍攝期間最令檀健次難忘的，莫過於為戲一口氣吃下5套煎餅果子。