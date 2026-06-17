被楊紫瓊問感情 吳磊直球回應：沒有女朋友

吳磊拍戲之餘，最大的興趣是健身與騎行。(取材自微博)

大陸男星吳磊日前出席「微博 電影之夜」盛典，被奧斯卡 影后楊紫瓊 問感情狀況，大方以一句「沒有女朋友」澄清單身狀態，真誠坦蕩的態度引發全網熱議，迅速衝上微博熱搜榜，也終結流傳已久的戀愛傳聞。

活動當晚，楊紫瓊與吳磊毗鄰而坐，以長輩身分關心晚輩的感情近況，沒想到吳磊毫不迴避，當場直球回答「沒有女朋友。」簡單五個字瞬間成為全場焦點。網友紛紛笑稱，這簡直是「過年回家被親戚催婚的現場」，而吳磊靦腆又坦率的反應也讓粉絲直呼可愛。

娛樂博主指出，相較許多藝人面對緋聞時選擇模糊帶過，吳磊以最直接的方式給出答案，「不曖昧、不迴避，不留腦補空間」，被視為最高效率的闢謠方式。

今年初曾有網友造謠與吳磊存在感情糾葛，當時吳磊工作室與本人便火速駁斥並依法追責；如今他再度親口證實單身，讓謠言不攻自破。

話題發酵後，網友也討論起吳磊的生活重心。出道超過20年的他，近年憑藉「星漢燦爛」、「群星閃耀時」等劇站穩男星前列。拍戲之餘，他最大的興趣是健身與騎行，今年更完成了近千公里的海南環島騎行挑戰。粉絲笑稱，「他每天不是在拍戲就是在騎車追風，確實沒時間談戀愛。」

從「瑯琊榜」的「小飛流」到如今的人氣男星，吳磊始終維持低調與自律。此次大方認單身，不僅展現了他的真誠，也再度擦亮了他「國民弟弟」幾乎零緋聞的形象。