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被楊紫瓊問感情 吳磊直球回應：沒有女朋友

娛樂新聞組／綜合報導
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吳磊拍戲之餘，最大的興趣是健身與騎行。(取材自微博)
吳磊拍戲之餘，最大的興趣是健身與騎行。(取材自微博)

大陸男星吳磊日前出席「微博電影之夜」盛典，被奧斯卡影后楊紫瓊問感情狀況，大方以一句「沒有女朋友」澄清單身狀態，真誠坦蕩的態度引發全網熱議，迅速衝上微博熱搜榜，也終結流傳已久的戀愛傳聞。

活動當晚，楊紫瓊與吳磊毗鄰而坐，以長輩身分關心晚輩的感情近況，沒想到吳磊毫不迴避，當場直球回答「沒有女朋友。」簡單五個字瞬間成為全場焦點。網友紛紛笑稱，這簡直是「過年回家被親戚催婚的現場」，而吳磊靦腆又坦率的反應也讓粉絲直呼可愛。

娛樂博主指出，相較許多藝人面對緋聞時選擇模糊帶過，吳磊以最直接的方式給出答案，「不曖昧、不迴避，不留腦補空間」，被視為最高效率的闢謠方式。

今年初曾有網友造謠與吳磊存在感情糾葛，當時吳磊工作室與本人便火速駁斥並依法追責；如今他再度親口證實單身，讓謠言不攻自破。

話題發酵後，網友也討論起吳磊的生活重心。出道超過20年的他，近年憑藉「星漢燦爛」、「群星閃耀時」等劇站穩男星前列。拍戲之餘，他最大的興趣是健身與騎行，今年更完成了近千公里的海南環島騎行挑戰。粉絲笑稱，「他每天不是在拍戲就是在騎車追風，確實沒時間談戀愛。」

從「瑯琊榜」的「小飛流」到如今的人氣男星，吳磊始終維持低調與自律。此次大方認單身，不僅展現了他的真誠，也再度擦亮了他「國民弟弟」幾乎零緋聞的形象。

精華 FAQ

  • 楊紫瓊以長輩關心晚輩的方式，直接詢問吳磊的感情近況。吳磊沒有迴避，當場用一句「沒有女朋友」清楚表態，讓現場與網路都立刻注意到他的回應。

  • 因為他沒有用模糊說法帶過，而是以最直接的方式公開否認戀情，展現坦蕩態度。這種回答被認為效率高、沒給腦補空間，也因此迅速衝上微博熱搜。

  • 文章指出吳磊近年以拍戲為主，並把健身與騎行當成重要興趣，今年還完成近千公里海南環島騎行。這些生活習慣讓他被形容為低調自律、幾乎沒有緋聞。

楊紫瓊 微博 奧斯卡

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