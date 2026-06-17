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星二代黃多多「憂鬱」上熱搜 網讚天生文藝片女主

娛樂新聞組／綜合報導
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黃多多被認為極具文藝片女主角潛質。(取材自微博)
黃多多被認為極具文藝片女主角潛質。(取材自微博)

大陸演員黃磊與孫莉的大女兒黃多多（黃憶慈），近日因一組居家氛圍照登上熱搜。照片中的她身著簡約背心，在低飽和度的光影襯托下，散發獨特的疏離感與文藝氣息。不少網友盛讚她自帶「破碎感」，甚至催生了「黃多多如果憂鬱是種天賦」話題，認為她極具文藝片女主角的潛質。

現年20歲的黃多多頂著星二代光環長大，這次熱搜中被網友點評為「憂鬱天賦」的清冷氣質，讓不少一路關注她成長的網友感到心疼，更讓她昔日所承受的種種「早熟爭議」再度浮上檯面。

黃多多早在8歲參加真人秀「爸爸去哪兒2」時，就因超越年齡的懂事與體貼走紅，但也引來「心機、圓滑」的異樣眼光。隨著青春期到來，她更多次被推上輿論風口浪尖。從13歲起，她因染髮、打耳洞、化妝以及成熟的穿衣風格，頻頻被部分保守網友貼上「叛逆、早熟」甚至「不符合學生形象」標籤；17歲時，她因在教學影片中讀錯多個常用字，一度陷入「才女人設翻車」輿論風暴。

面對長年累月的網路審判與公眾高期待，有心理學博主指出，所謂的「憂鬱感」或許是星二代在長期壓抑、被放大檢視環境下，形成的敏感與柔韌內核。

不過，也有熟悉她的粉絲透露，多多私下性格活潑開朗，同學甚至稱她為「搞笑女」，鏡頭前的憂鬱僅是一種靜態的藝術表達。

精華 FAQ

  • 因她釋出一組居家氛圍照，穿著簡約背心、搭配低飽和光影，呈現出清冷疏離的文藝氣息，讓網友紛紛讚她自帶破碎感並登上熱搜。

  • 這個說法是在形容她鏡頭前呈現的靜態氣質：沉靜、疏離、帶點憂鬱感，讓人聯想到文藝片女主角，但更多是外界對她形象的投射。

  • 她自小因懂事上節目受矚目，後來又因染髮、打耳洞、化妝與成熟穿搭被批評早熟；17歲時還因讀錯常用字，引發才女人設翻車爭議。

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