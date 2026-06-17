網傳復合前夫張雨劍生二胎？吳倩親口駁傳聞

吳倩(後)與張雨劍因合作「我只喜歡你」相戀結婚，2022年官宣離婚。(取材自微博)

大陸女星吳倩與前夫張雨劍離婚4年，近日因「疑似復婚生二胎」傳聞登上熱搜；隨著話題持續發酵，吳倩在紀實訪談節目「她的房間」中正面回應，否認復婚，並強調雙方目前以孩子為核心維持良好互動。

節目訪談中，主持人直接詢「是否復婚」，吳倩明確表示「沒有」，並稱目前與張雨劍保持「相對融洽」的關係，主要是為了共同撫養女兒；她指看到對方與孩子相處良好，對自己而言也是一件「很欣慰的事」。

談及育兒安排，吳倩坦言，不希望因為個人情緒影響孩子與父親的關係，她也提到，女兒目前對家庭狀態並沒有負面感受，「覺得爸爸媽媽都很愛她」，這種平穩的成長環境讓她感到安心。同時，她形容自己已從過去的糾結中走出來，「是我長大的一種表現」。

這場復婚傳聞起點，來自兩人2022年離婚後多次被拍到共同帶娃的畫面，從2023年香港迪士尼同遊，到2025年武漢超市並肩購物，再到2026年初一家三口海外旅行返程被偶遇，以及春節期間再次現身迪士尼，兩人多次同框互動自然，讓外界不斷產生「關係回暖」的猜測。

隨著舊照與影片在社群平台被反覆翻出，加上部分網友認為兩人互動「不像前任更像現任」，使得「復婚」、「二胎」等傳聞衝上熱搜。

儘管本人否認復婚，但相關話題仍引發網友分歧討論，有粉絲甚至擔心吳倩重蹈覆轍；也有不少理性觀點指出，兩人離婚後同框多圍繞育兒展開，更接近「協同撫養」正常模式，並不等同於感情復合，外界不應僅憑畫面過度解讀。